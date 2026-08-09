पुणे

क्रांतिकारकांच्या प्रतिमांचे केवाडी शाळेत पूजन

क्रांतिकारकांच्या प्रतिमांचे केवाडी शाळेत पूजन
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जुन्नर, ता. ९ ः जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील केवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत जागतिक आदिवासी दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते, अशी माहिती मुख्याध्यापिका संगीता चव्हाण यांनी दिली.
यावेळी आदिवासी समाजाच्या उद्धारासाठी कार्य केलेल्या क्रांतिकारकांच्या प्रतिमांचे पूजन सरपंच वेणूताई लांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यानिमित्ताने आदिवासी महाराष्ट्र विचार मंच आणि ब्रिगेड सह्याद्री मंच यांच्या वतीने शालेय विद्यार्थ्यांच्या रंगभरण स्पर्धा आणि निबंध स्पर्धा पार पडल्या. विद्यार्थ्यांनी रेखाटलेल्या आदिवासी क्रांतिकारकांच्या प्रतिमांचे उपस्थितांनी कौतुक केले. तर वैभवी ज्ञानदेव लांडे, आरोही लालू लांडे, वैभव तुकाराम लांडे, समरजीत रघुनाथ लांडे या विद्यार्थ्यांनी आदिवासी दिनाचे महत्त्व, क्रांतिकारकांचे योगदान आपल्या भाषणातून उलगडले. गटशिक्षणाधिकारी अशोक लांडे यांनी या उपक्रमानिमित्त शुभेच्छा दिल्या.
याप्रसंगी तंटामुक्ती अध्यक्ष जयराम लांडे, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षा सीताबाई लांडे, फसाबाई लांडे, स्वाती लांडे, लहू लांडे, रवी लांडे, सुनील लांडे, आशा निर्मळ यांसह विद्यार्थी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे नियोजन शिक्षिका प्रमिला निचित यांनी केले.

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