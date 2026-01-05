मायंबावाडीत १०१ विद्यार्थ्यांकडून जनजाती जीवनाचा आढावा
फुलवडे, ता. ५ ः शिनोली (ता. आंबेगाव) येथील मायंबावाडी येथे चाणक्य मंडल परिवारातर्फे जनजाती भागातील अभ्यास दौऱ्याचा समारोप सोमवारी (ता. २९) झाला. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई हे यावेळी उपस्थित होते. याबाबत समन्वयक डॉ. वैशाली हरसुलकर यांनी माहिती दिली.
या अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन २७ ते २९ डिसेंबर यादरम्यान करण्यात आले होते. यामध्ये पुणे विभागातील एकूण १०१ विद्यार्थी (६० मुली आणि ४१ मुले) आंबेगाव-खेड परिसरातील सुमारे २७ पाड्यांवर वास्तव्यास होते. या काळात विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक जीवन, शेती-पाणी आणि पेसा कायद्याची अंमलबजावणी अशा विविध विषयांचा सखोल अभ्यास केला. या अभ्यास वर्गाचा मूळ उद्देश भावी अधिकाऱ्यांनी जनजाती बांधवांची जीवनशैली प्रत्यक्ष अनुभवून भविष्यात त्यानुसार लोककल्याणकारी योजनांची आखणी करणे हा होता.
यावेळी प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी विद्यार्थ्यांना आदिवासी समाज व त्यांच्यासाठी कार्यरत असणारी प्रकल्प प्रणाली समजावून सांगितली. युवराज लांडे, डॉ. संभाजी पारधी, प्रकाश खिचडे यांनीही यावेळी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. या अभ्यास दौऱ्यासाठी जनजाती कल्याण आश्रमचे कार्यकर्ते व शिनोलीचे सरपंच मंगेश पारधी, प्रकाश पानसे, सुरेश हनुमते, विनायक खांडे, सतीश मोकाशी, अरुण काठे, कैलास भालेकर, योगेश चपटे, केशव कडाळे, शिवाजी चौरे, अशोक गभाले व ग्रामस्थांनी परिश्रम घेतले.
