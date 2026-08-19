पुणे

गोहे बुद्रुक आश्रमशाळेवर सीसीटीव्हीचा ‘वॉच’

गोहे बुद्रुक आश्रमशाळेवर सीसीटीव्हीचा ‘वॉच’
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फुलवडे, ता. १९ : गोहे बुद्रुक (ता. आंबेगाव) येथे शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेवर
सीसीटीव्ही यंत्रणेद्वारे नजर ठेवली जाते. शाळेच्या परिसरात स्वच्छता ठेवली जाते. रात्रीच्या वेळेस आवारात पुरेशी विजेची व्यवस्था असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार होत नाही.

आश्रमशाळा सन २०१३ मध्ये बांधलेली असून सर्वसुखसोयींनी युक्त आहे. येथे ४१५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

निवासी विद्यार्थी
१०२...... मुले
२४२...... मुली
६९......येऊन जाऊन
२...... विना सवलत

मुलांचे व मुलींचे स्वतंत्र वसतिगृह
झोपण्यासाठी बंक बेड सुविधा उपलब्ध
पुरुष, महिला पहारेकरी कर्मचारी रात्रीही तैनात
वैद्यकीय साहाय्यासाठी पूर्णवेळ परिचारिका उपलब्ध
आंघोळीसाठी गरम पाणी
शाळेला जंगलाचा वेढा किंवा दाट झाडी नाही.

गोहे आश्रमशाळा सर्व सुखसोयींबाबत चांगली आहे. मुलांना नाश्ता, जेवण वेळच्या वेळी देत असून आंघोळीसाठी गरम पाणी देण्यात येते. आमच्या मुलांची चांगली काळजी घेतली जाते.
- बाळू तळपे, पालक

मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह असून स्वच्छता, सुरक्षितता, आरोग्य व शैक्षणिक वातावरणाचा विचार करून आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत. मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छता व आरोग्याच्या दृष्टीने इन्सिनेरेटर मशिनची व्यवस्था केलेली आहे.
- अलका माने, अधीक्षिका

शाळेच्या परिसरात पोषण बाग तसेच आजारी विद्यार्थ्यांची विशेष काळजी घेतली जाते. झोपण्यासाठी बंक बेड उपलब्ध असून गुणवत्ता वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केले जातात.
- एस. आर. आरसुळे, मुख्याध्यापक

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