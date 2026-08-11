आदिवासी अनुदान

अनुदान
आदिवासी विकास विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदानाबाबतच्या तरतुदी आश्रमशाळा संहितेमध्ये विषद करण्यात आल्या आहेत. अनुदानित आश्रमशाळांना वेतन अनुदान, परिरक्षण अनुदान, आकस्मिक खर्च अनुदान, इमारत भाडे वा इमारत बांधकाम अनुदान मंजूर करण्यात येते. आकस्मिक खर्चासाठी शाळेतील विद्यार्थी संख्येनुसार प्राथमिक विभागास कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनावर होणाऱ्या खर्चाच्या आठ टक्के आकस्मिक अनुदान मंजूर करण्यात येते. माध्यमिक विभागातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनाच्या १२ टक्के व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनाच्या आठ टक्के एवढे आकस्मिक अनुदान आकस्मिक खर्चासाठी मंजूर करण्यात येते.