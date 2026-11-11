Birsa Munda Jayanti : आदिवासी बांधवांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविणार; ११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान विविध उपक्रम

बारामती : भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त राज्यात 11 ते 18 नोव्हेंबरदरम्यान ‘जनजातीय गौरव सेवा सप्ताह’ आयोजित करण्यात आला आहे. या माध्यमातून आदिवासी समाजाला विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासह आरोग्य, शिक्षण, पोषण, स्वच्छता आणि जनजागृतीविषयक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. आदिवासी बांधवांनी या उपक्रमांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बारामती येथे पत्रकार परिषदेत केले..भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी तसेच जल, जंगल आणि जमिनीच्या संरक्षणासाठी मोठा संघर्ष केला. त्यांच्या योगदानाचा गौरव म्हणून १५ नोव्हेंबर हा दिवस देशभरात ‘जनजाती गौरव दिन’ म्हणून साजरा केला जातो, असे पवार यांनी सांगितले..पुणे जिल्ह्यातील घोडेगाव एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांना धनादेश वितरण, आरोग्य शिबिरे, रानभाजी महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी मेळावे आणि शासकीय कागदपत्रांसाठी सेवा शिबिरे आयोजित केली आहेत. पीएम-जनमन योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १ हजार ९६७ घरकुलांचे उद्दिष्ट असून, ८६३ भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून दिली आहे. आणखी ६४० लाभार्थ्यांसाठी कार्यवाही सुरू आहे..जिल्ह्यातील कातकरी समाजाला १४ हजार ४४१ आधारकार्ड, १३ हजार ४८६ जातीचे दाखले, ११ हजार १७० रेशनकार्ड, ४ हजार २०० आयुष्मान कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत..बीड जिल्ह्यातही सेवा सप्ताहांतर्गत आरोग्य तपासणी, स्वच्छता मोहीम आणि कागदपत्रांसाठी शिबिरे होणार आहेत. कुप्पा व खलवट निमगाव येथे १५ नोव्हेंबरला जयंती उत्सव आयोजित केला आहे..दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी २ हजार ५०० हून अधिक शिक्षकांची भरती, ३ हजारांहून अधिक कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती, सीबीएसई व सेमी-इंग्रजी शिक्षण, शिष्यवृत्ती, महिला व युवकांसाठी विशेष योजना तसेच कोलाम, कातकरी, माडिया व पारधी जमातींसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.