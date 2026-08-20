पुणे

आदिवासी युवकांचा आयुक्तालयासमोर एल्गार

आदिवासी युवकांचा आयुक्तालयासमोर एल्गार
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नाशिक आयुक्तालयासमोर
आदिवासी युवकांचा ठिय्या
नाशिक, ता. २० : आदिवासी आश्रमशाळांतील पोषण आहारात बदल करणारा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आदिवासी युवकांनी गुरुवारी पुन्हा आदिवासी विकास आयुक्तालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांच्यासोबत झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने लेखी आश्‍वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला.
आदिवासी विकास विभागाने प्रसिद्ध केलेला शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा, सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या विद्यार्थिनींच्या पालकांना भरपाई द्यावी, तसेच आदिवासी विकास मंत्री, सचिव आणि आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, या मागण्यांसाठी युवकांनी दोन दिवसांपूर्वी आयुक्तालयासमोर ठिय्या मांडला आहे. गुरुवारी दुपारी आंदोलनाला पुन्हा सुरुवात झाली. आंदोलकांनी प्रवेशद्वारावरच शासन निर्णयाची प्रत फाडून जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलकांनी वेळोवेळी आयुक्तालयात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांच्यासह मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आयुक्त बनसोड यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत आंदोलकांनी शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी लावून धरली. लेखी आश्‍वासनाशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतल्याने चर्चेत तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे संतप्त आंदोलकांनी प्रवेशद्वारावरच शासन निर्णयाची प्रत फाडून निषेध नोंदविला.

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