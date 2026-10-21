Pune News : कर्तव्यासाठी बलिदान देणाऱ्या शहिदांना मानवंदना

पुणे - देशांतर्गत सुरक्षितता आणि नागरिकांच्या रक्षणासाठी कर्तव्यावर असताना प्राणांची आहुती देणाऱ्या शूरवीर हुतात्म्यांना बुधवारी (ता. २१) पाषाण येथील स्मृतिस्थळावर भावपूर्ण आदरांजली वाहण्यात आली. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या शोक कवायतीत, मागील एका वर्षात वीरगती प्राप्त झालेल्या देशभरातील १९१ पोलिस अधिकारी आणि जवानांच्या बलिदानाचे कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करण्यात आले..महाराष्ट्र राज्य पोलिस संशोधन केंद्र (सीपीआर), पाषाण येथे सकाळी पोलिस स्मृतीदिनानिमित्त विशेष संचलन व शोक कवायतीचे आयोजन करण्यात आले. डॉ. माशेलकर यांच्या हस्ते पुष्पचक्र अर्पण करून शहिदांना मानवंदना देण्यात आली. या वेळी बंदुकीच्या तीन फैरी झाडून आणि बिगुल वाजवून हुतात्म्यांना शोक सलामी देण्यात आली..महाराष्ट्रातील दोन शिपायांना वीरमरणदेशात एक सप्टेंबर २०२५ ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत कर्तव्य बजावताना १९१ पोलिस अधिकारी व जवानांना वीरमरण आले. यामध्ये महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे कार्यरत पोलिस अंमलदार दीपक चिन्ना मांडवी आणि मुंबई वाहतूक विभागातील पोलिस अंमलदार नवलसिंग हवळ्या वसावे या दोन जवानांचा समावेश आहे. या सर्व १९१ शहिदांच्या नामावलीचे वाचन सहाय्यक पोलिस आयुक्त अनुजा देशमाने आणि नम्रता देसाई यांनी केले..याप्रसंगी राज्य कारागृह विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुहास वारके, पुणे शहर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, ‘सीआयडी’चे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद, वायरलेस, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक दीपक पांडेय, पोलिस सहआयुक्त संजय दराडे, अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे पोलिस उपमहानिरीक्षक प्रवीण पाटील यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..२१ ऑक्टोबरचा इतिहासलडाखमधील ‘हॉटस्प्रिंग’ येथे २१ ऑक्टोबर १९५९ रोजी चिनी सैन्याशी निकराने लढताना केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या दहा शूर जवानांनी बलिदान दिले होते. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दरवर्षी देशभरात ‘पोलिस स्मृतिदिन पाळला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.