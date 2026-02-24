वाढेगाव येथे ट्रक व कारच्या अपघातात महिलेचा मृत्यू; तिघेजण गंभीर
ट्रक-कारच्या अपघातात
एकाचा मृत्यू, तीन गंभीर
राष्ट्रीय महामार्गावरील वाढेगावात दुर्घटना
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. २४ : ट्रक व कारच्या अपघातामध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाला असून, कारमधील इतर तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात राष्ट्रीय महामार्ग १६६ वर वाढेगाव (ता. सांगोला) येथील राज लॉजजवळ मंगळवारी (ता. २४) पहाटे घडला आहे. देवका पिंटू सोरटे (वय ३६, रा. करवीर, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर) असे मृत महिलेचे नाव आहे.
याबाबत सांगोला पोलिस ठाणे येथे अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवका सोरटे या व त्यांच्या समवेत इतर मंगळवारी पहाटे सुमारे ४.३० वाजण्याच्या सुमारास चारचाकी वाहनाने कोल्हापूरकडे जात होत्या. सांगोला तालुक्यातील वाढेगाव येथील राष्ट्रीय महामार्ग १६६ वर राज लॉजजवळ ट्रक व कारचा अपघात झाला. अपघातात देवका सोरटे गंभीर जखमी झाल्या. अपघातानंतर विशाल चंद्रकांत गडहिरे यांनी त्यांना उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालय, सांगोला येथे दाखल केले. मात्र सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले. अपघातग्रस्त कारमधील इतर तिघेजणही गंभीर जखमी झाले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच सांगोला पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे. या अपघाताचा तपास पोलिस हेड कॉन्स्टेबल बनसोडे हे करीत आहेत.
