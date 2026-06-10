Pune Crime : महिलेवर अत्याचार करणाऱ्याला ट्रकचालकाला दहा वर्षे सक्तमजुरी

पुणे - महिलेला चाकूने जिवे मारण्याची धमकी देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या ट्रकचालकाला न्यायालयाने १० वर्षे सक्तमजुरी आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. महिलेची साक्ष, त्याला सुसंगत डीएनए आणि वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे वडगाव मावळ येथील अतिरिक्त सत्र सत्र न्यायाधीश राजेंद्र हुद्दार यांनी हा निकाल दिला..कर्मवीर गुलाबराव जेसवार (वय-३४, रा. बिसनपूर, जौनपूर, उत्तर प्रदेश) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याविरोधात महिलेने तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती.ही घटना ४ ऑगस्ट २०२० ला दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास गहुंजे ते साईनगर रस्त्यावर मामुर्डी येथील क्रिकेट मैदानाजवळच्या गवताळ भागात घडली. पोलिस निरीक्षक शहाजी पवार यांनी गुन्ह्याचा तपास केला. या खटल्यात अतिरिक्त सरकारी वकील लालचंद ओसवाल यांनी सरकार पक्षातर्फे अकरा साक्षीदार तपासले..त्यामध्ये महिनेची साक्ष महत्त्वाची ठरली. घटनास्थळावरील परिस्थिती, फाटलेले कपडे, डीएनए विश्लेषण आणि वैद्यकीय तपासणी अहवालांनी या साक्षीला दुजोरा दिला. बचाव पक्षाने आरोपीला खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यात आल्याचा तसेच संबंध परस्पर संमतीने झाल्याचा दावा केला.मात्र, महिलेच्या साक्षीवर विश्वास ठेवण्यास पुरेसा आधार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपीकडून दंडाची रक्कम वसूल करून ती महिलेला देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे..जीव वाचविण्यासाठी नग्नावस्थेतधाव -घटनेच्या दिवशी दुपारी दोन वाजता काम संपवून महिला पायी घरी परतत होती. सेवा रस्त्याने पुलावरून जात असताना, आरोपीने तिला अडवून छत्री मागितली. त्यास महिलेने नकार दिला असता, आरोपीने तिला चाकूचा धाक दाखवून जिवे मारण्याची धमकी देत गवताळ भागात नेले. तिथे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला.आरोपीच्या तावडीतून कशीबशी स्वतःची सुटका करून घेत महिला नग्नावस्थेतच मुख्य रस्त्यावर धाव घेतली. तिची अवस्था पाहून थांबलेल्या एका रुग्णवाहिकेतील कर्मचाऱ्याने तिला 'करोना'चे 'पीपीई किट' परिधान करण्यासाठी दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.