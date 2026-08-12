पुणे

होर्मुझवरील नियंत्रणाबद्दल अल्लाचे आभार ः ट्रम्प

होर्मुझवरील नियंत्रणाबद्दल अल्लाचे आभार ः ट्रम्प
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वॉशिंग्टन, ता.१२ (वृत्तसंस्था) ः अमेरिकेने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवर अर्थात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर पूर्ण नियंत्रण मिळवले असल्याचा दावा करीत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज ‘अल्ला’चे आभार मानले.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ या समाजमाध्यमावरील पोस्टमध्ये इराणवर जोरदार टीका केली. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अमेरिकेचे नियंत्रण कायम ठेवण्याचा आपला विचार आहे. अमेरिकेच्या नौदलाच्या नाकेबंदीला सर्वजण ‘पोलादी भिंत’ असे संबोधत असून, इराण त्याबाबत काहीही करू शकत नसल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. इराणकडे नौदल किंवा हवाई दल नाही. उरलेल्या सैनिकांना वेतन मिळत नाही. ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’चे (आयआरजीसी) मोठे नुकसान झाले असून. त्यांचे सैनिक पलायन करीत आहेत. इराणचे नेतृत्वही अत्यंत अनिश्चित असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले.
इराणने अमेरिकेसोबतच्या युद्धविरामाबाबत कोणताही नवा करार करण्यास नकार दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी ही पोस्ट लिहिली आहे. इराणकडे पैसा उरलेला नाही आणि देशाची परिस्थिती अत्यंत खराब झाली आहे. त्यांच्याकडे केवळ ‘बनावट बातम्या’ आणि ३०० टक्के महागाई आहे. परिस्थिती आणखी बिघडत आहे, असा दावा ट्रम्प यांनी केला. इराण केवळ बोलतो, कृती मात्र काहीच करत नाही. पश्‍चिम आशियातील दादागिरी करणारा इराण आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. याबद्दल त्यांनी ‘अल्लाचे आभार!’ मानले आहेत.

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