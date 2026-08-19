पुणे

क्षय रोगाला घाबरू नका. तो नक्की बरा होतो : वरिष्ठ क्षयरोग परिवेक्षक एन.वाय. दलाल,

क्षय रोगाला घाबरू नका. तो नक्की बरा होतो : वरिष्ठ क्षयरोग परिवेक्षक एन.वाय. दलाल,
Published on

चपळगावात क्षयरोगाबाबत जनजागृती

अक्कलकोट शहर : क्षयरोग म्हणजे काय, त्याचे निदान, उपचार पद्धती, निक्षय पोषण योजना व निक्षय मित्र योजनेविषयी माहिती देऊन, ‘क्षयरोगाला घाबरू नका. तो नक्की बरा होतो,’ असे आवाहन वरिष्ठ क्षयरोग पर्यवेक्षक एन. वाय. दलाल यांनी केले. क्षयरोग पथक, अक्कलकोट अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, चपळगाव येथे टीबीमुक्त ग्रामपंचायत अभियानांतर्गत आयोजित कार्यक्रमात दलाल मार्गदर्शन करीत होते. जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. मोहन शेगर व तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अश्विन करजखेडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम झाला. यावेळी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शिवलीला माळी उपस्थित होत्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शिवलीला माळी यांनी क्षयरुग्णांनी कोणता आहार घ्यावा, याविषयी सविस्तर माहिती दिली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

tuberculosis awareness in Chhapalgaon
TB prevention tips
tuberculosis treatments
understanding tuberculosis symptoms
TB care programs
Nagar Panchayat TB campaign
Chhapalgaon health initiatives
TB community outreach
Akalkot city health programs
tuberculosis nutrition guidelines
TB health resources
Maharashtra tuberculosis awareness
tuberculosis information sessions
TB prevention Maharashtra
healthcare campaigns in Chhapalgaon
चपळगावात क्षयरोग जागरूकता
अक्कलकोट क्षयरोग माहिती
क्षयरोग उपचार पद्धती
क्षयरोगाशी संबंधित शंका
निक्षय पोषण योजना माहिती
TB आरोग्य साधन
चपळगाव आरोग्य उपक्रम
क्षयरोगावर चर्चा
क्षयरोगाला घाबरू नका
चिकित्सकांच्या मार्गदर्शनाखाली क्षयरोग उपचार
चपळगावातील आरोग्य क्षेत्रातील उपक्रम
ट्यूबर्क्युलोसिस माहिती सत्रे
चपळगावात TB निराकरण अभियान
क्षयरोगाबाबत जनजागृती योजना
Marathi News Esakal
www.esakal.com