Pune News: औषधोपचाराने ‘एमडीआर’ क्षयरोगावर मात; मृत्युदर घट, बरे होण्याचे प्रमाण वाढले

पुणे ः क्षयरोगावर (टीबी) पूर्ण उपचार न घेतल्यास पुढील टप्प्यातील आणि क्षयरोगाच्या सामान्य उपचारांना दाद न देणारा क्षयरोग वाढतो. मात्र, अलीकडील काळात उपचारांमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे औषधांना प्रतिरोधक ठरत असलेला 'एमडीआर' आणि 'एक्सडीआर' या प्रकारचा क्षयरोगदेखील बरा होत असल्याचे दिसून येत आहे. पुणे महापालिकेच्या क्षयरोग विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत उपचार पूर्ण करून बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे. .क्षयरोग हा संसर्गजन्य आजार असून, जिवाणूंद्वारे त्याचा प्रसार होतो. शासनाच्या आरोग्य क्षेत्राचा बहुतांश खर्च हा क्षयरोग निर्मूलनासाठी खर्च होतो आणि रुग्णांचा भारही वाढतो. क्षयरोगाबाबत जनजागृती करण्यासाठी, त्याला दूर ठेवण्यासाठी दरवर्षी '२४ मार्च हा जागतिक क्षयरोग दिन' म्हणून पाळला जातो. यावर्षीचे क्षयरोग दिनाचे घोषवाक्य 'देशांचे नेतृत्व, लोकांच्या शक्तीने आपण क्षयरोग संपवू शकतो' हे आहे. यातून क्षयरोग निर्मूलनासाठी देशपातळीवर आणि सामाजिक पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवे, असे अधोरेखित होते..क्षयरोग विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२० मध्ये क्षयरोग उपचारांना दाद न देणाऱ्या (ड्रग-रेझिस्टंट) क्षयरोग रुग्णांचा यशस्वी उपचारांचा दर ६५ टक्के होता. तो २०२१ मध्ये ७० टक्के, २०२२ मध्ये ७८ आणि २०२३ मध्ये ७९ टक्क्यांपर्यंत वाढला असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वसाधारण क्षयरोग रुग्णांमध्येही उपचार यशदर २०२२ पासून ९४ टक्क्यांपर्यंत स्थिर राहिला. मृत्यूदरातही लक्षणीय घट झाली असून, २०२० मधील ७ टक्क्यांवरून तो २०२३ मध्ये दोन टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे..क्षयरोगाचे निदान झालेल्या रुग्णांच्या निदान आणि उपचारांवर काटेकोरपणे लक्ष ठेवले जाते. त्यांनी मध्येच उपचार बंद केल्यास त्यांना घरी जाऊन समुपदेशन केले जात. मध्यंतरी बुधवार पेठेतील वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना पोलिसांच्या मदतीने समुपदेशन करून उपचाराचे महत्त्व पटवून दिले. त्यासाठी शहर क्षयरोग विभागाचे ६० कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्यात क्षयरोगी रुग्णांना सर्वाधिक २४ हजार फूड बास्केट वाटप करण्यात पुणे महापालिका आघाडीवर आहे.- डॉ. प्रशांत बोठे, शहर क्षयरोग अधिकारी, पुणे महापालिका.