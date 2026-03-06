मलवडीत तुकाराम बीजोत्सवाला भाविकांची अलोट गर्दी
मलवडीत तुकाराम बीजोत्सव उत्साहात
दहिवडी, ता. ६ : माण तालुक्यातील श्री क्षेत्र मलवडी येथे श्री संत शिरोमणी जगद्गुरू संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज बीजोत्सव भाविकांच्या अलोट गर्दीत उत्साहात झाला. फुलांच्या उधळणीत काल्याच्या कीर्तनाची सांगता झाली.
बीजोत्स्वाचे यंदा ६१ वे वर्ष होते. यानिमित्ताने श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण व अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते. हभप धनंजय चव्हाण (देगाव, सातारा) यांचे काल्याचे व फुलाचे कीर्तन ऐकण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. कीर्तनानंतर दहीहंडी फोडून सर्वांना काल्याचा प्रसाद देण्यात आला. त्यानंतर वारकरी, टाळकरी, विणेकरी यांच्या साथीने मृदंगाच्या गजरात दिंडी काढण्यात आली. दिंडीनंतर महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले.
सप्ताहात दररोज पहाटेपासून काकडा आरती, ज्ञानेश्वरीचे पारायण, प्रवचन, हरिपाठ, महाप्रसाद, कीर्तन व त्यानंतर जागर असे कार्यक्रम झाले.
हभप अनिल डुबुले (तासगाव), नीलेश माळशिकारे (कोहाळे बुद्रुक), आझाद गुजर (सातारा), सावता शिंदे (तेलदरा), श्रीराम अभंग (इंदापूर), महेश माने (कुळकजाई), नवनीत करगणीकर (करगणी), संजय वेलुकर (पुणे) यांनी कीर्तन सेवा दिली.
चांगदेव शिंदे (तेलदरा), विलास देवकर (मलवडी), शिवाजी जगदाळे (बोथे), मुरलीधर शिंदे (तेलदरा), चव्हाण महाराज (मलवडी), प्रा. अवघडे महाराज (शेवरी) यांची प्रवचने झाली, तसेच मलवडी, कासारवाडी, बोराटवाडी, भांडवली, आंधळी, टाकेवाडी व तेलदरा येथील भजनी मंडळांनी हरीजागर केला. सप्ताहाचे आयोजन समस्त मलवडी ग्रामस्थांनी केले होते.
मलवडी : श्री संत तुकाराम महाराज बीजोत्सवात काल्याच्या कीर्तनानंतर दहीहंडी फोडण्यात आली. (रूपेश कदम : सकाळ छायाचित्रसेवा)
