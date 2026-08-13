पुणे

बारामतीत सेवानिवृत्तांच्या आठवणींना उजाळा

बारामतीत सेवानिवृत्तांच्या आठवणींना उजाळा
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बारामती, ता. १३ : येथील तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयातील सेवानिवृत्त प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा २१वा मेळावा नुकताच झाला. डॉ. धनसिंग जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मेळाव्याचे अकरावे वर्ष होते.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला दिवंगत वसंत बेलदार, सीताराम गोसावी, शहीद जवान तसेच नातेवाइकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. नुकतेच सेवानिवृत्त झालेले डॉ. भगवान माळी आणि सुनीता मेळकुंदे यांचे स्वागत करण्यात आले. तर मोहन मोरे, दादाराम देवकर, भारत टेके यांच्यासह ३४ हजार कि.मी. सायकल प्रवास करणारे प्रा. रामभाऊ खाडे, पी. जी. मेहेर आणि रजनी सुर्वे यांची ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या सचिव व सहसचिवपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा गौरव करण्यात आला. डॉ. माळी, प्रा. मेहेर, प्रा. खाडे व जी. व्ही. गायकवाड यांनी मनोगत व्यक्त केले.
याप्रसंगी माजी प्राचार्य आर. जी. पाटील व एन. जे. सुबंध आदी उपस्थित होते. डॉ. सुरेश साळुंखे यांनी सूत्रसंचालन केले. व्ही. डी. महामुनी यांनी मागील सभेचे कार्यवृत्त वाचले.

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