पुणे : पतित पावन संघटनेच्या धमकीनंतर, तुषार गांधींचा कार्यक्रम रद्द

पुणे : मॉडर्न महाविद्यालयात महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जन्म शताब्दी वर्षानिमीत्त आयोजित कार्यक्रम अचानक रद्द करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमास महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यावरून महाविद्यालयास धमकी आल्याने हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याचे गांधी यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

त्यांनी याबाबत ट्विट देखील केले असून, "गोली मारे गॅंग इन ऍक्‍शन' असे त्यात म्हटले आहे. ते म्हणाले, "बापूजीच्या जयंती निमित्त महाविद्यालयातील कार्यक्रमासाठी मला आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, मला आज सकाळी कार्यक्रम रद्द झाल्याचा दूरध्वनी आला.

Modern College Pune was forced to cancel a program scheduled for tomorrow celebrating the 150th anniversary of Bapu because they invited me, Patitpavan Sanstha threatened to disrupt the program if I was present. The Goli Maro Gang in Action.

— Tushar (@TusharG) February 6, 2020