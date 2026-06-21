पुणे

Pune: पहाडददऱ्यातील आदिवासी ठाकरवाडीत पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या टीव्हीएस कंपनी सुमारे १५ लाख रुपये खर्च करून राबविणार पाणीपुरवठा योजना

₹15 Lakh CSR Initiative to Address Water Scarcity: टीव्हीएस कंपनीच्या सीएसआर उपक्रमांतर्गत आंबेगाव तालुक्यातील पहाडदरा येथील आदिवासी ठाकरवाडीत १५ लाख रुपयांची पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आली आहे.
Pune

Pune

esakal

सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
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सुदाम बिडकर

पारगाव: पहाडदरा ता.आंबेगाव येथील आदिवासी ठाकरवाडी वस्तीतील पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या उद्देशाने टीव्हीएस कंपनी च्या वतीने सुमारे १५ लाख रुपये खर्च करून राबविण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा प्रारंभ संस्थेचे फील्ड डायरेक्टर योगेश्वर पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

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