Pune: पहाडददऱ्यातील आदिवासी ठाकरवाडीत पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या टीव्हीएस कंपनी सुमारे १५ लाख रुपये खर्च करून राबविणार पाणीपुरवठा योजना

सुदाम बिडकर पारगाव: पहाडदरा ता.आंबेगाव येथील आदिवासी ठाकरवाडी वस्तीतील पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या उद्देशाने टीव्हीएस कंपनी च्या वतीने सुमारे १५ लाख रुपये खर्च करून राबविण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा प्रारंभ संस्थेचे फील्ड डायरेक्टर योगेश्वर पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. .टीव्हीएस मोटर्स कंपनीच्या समाज बांधीलकी (सीएसआर ) उपक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या श्रीनिवासन सर्विसेस ट्रस्टने हाती घेतलेल्या विद्यमान सार्वजनिक विहिरीतील आडवे बोर घेणे, तसेच वस्तीपर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी पाईपलाइन टाकण्यात येणार आहे, विहिरीवरती संरक्षक जाळी बसविणे, पंप घर, सोलर पंप बसवणे आणि पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधणे अशी कामे या प्रकल्पात करण्यात येणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आदिवासी वस्तीतील नागरिकांना स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी नियमितपणे उपलब्ध होणार आहे..India ODI Squad: भारताचा वनडे संघ जाहीर! इंग्लंड दौऱ्यातून शतक करणाऱ्या जैस्वालला डच्चू, तर विराट कोहलीबाबत काय झाला निर्णय?.या प्रकल्पाचे सर्व ग्रामस्थ आणि टीव्हीएस चे अधिकारी यांनी एकत्र येऊन विधिवत पूजन करून कामाचा प्रारंभ केला. यावेळी उपस्थित महिलांनी विहिरीचे पूजन करत श्रीफळ अर्पण केले.याप्रसंगी टीव्हीएस कंपनी चे अधिकारी सोमनाथ काटकर, शाहरुख शेख, सौ सिंधू वायकर, सतीश ढेरंगे, सरपंच मच्छिंद्र वाघ, भगवान वाघ, उपसरपंच कैलास वाघ, पोलीस पाटील नीलेश भालेराव, भाऊसाहेब कुरकुटे बाळासाहेब वायकर, ग्रामपंचायत सदस्य संकेत वायकर, गुलाब केदारी, विलास पडवळ, दीपक कडाळे, प्रदीप केदारी, दिलीप केदारी, डी. एम. वायकर, प्रमोद वाघ तसेच बचत गटातील महिला आणि आदिवासी ठाकर समाजातील ग्रामस्थही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..या भागातील समस्या सोडवण्यासाठी टीव्हीएस कंपनी सातत्याने कार्यरत आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे वस्तीतील नागरिकांची उन्हाळ्यात भेडसावणारी पिण्याच्या पाण्याची समस्या दूर होण्यास मोठी मदत होईल असा विश्वास योगेश्वर पाटील यांनी व्यक्त केला.ग्रामस्थांनी टीव्हीएस कंपनीच्या या उपक्रमाचे स्वागत करत कंपनी प्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वस्तीतील नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडून येण्यास मदत होणार असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले..Mumbai News: मुंबई पालिकेचा कर रेकॉर्ड सुधारणार, ५४ डेटा एंट्री ऑपरेटर नेमणार, ३० लाखांचा खर्च; प्रशासनाचा मोठा निर्णय.पहाडदरा ता.आंबेगाव येथील आदिवासी ठाकरवाडी वस्तीतील पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या उद्देशाने टीव्हीएस कंपनी च्या वतीने सुमारे १५ लाख रुपये खर्च करून राबविण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाच्या प्रारंभ प्रसंगी उपस्थित ग्रामस्थ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.