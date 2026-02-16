पुणे

Uruli Kanchan Firing Case : बारा दिवस उलटूनही गोळीबाराच्या गुन्ह्याचा तपास नाहीच? तपासावर प्रश्न चिन्ह

प्रयागधाम ते पेठ रोड परिसरात असलेल्या ‘कबीर चायनिज सेंटर’ येथे एका अज्ञात इसमाने हॉटेल मालकावर बंदूक रोखून गोळीबाराचा प्रयत्न केला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
- सुनील जगताप

उरुळी कांचन - नायगाव (ता. हवेली) हद्दीतील प्रयागधाम ते पेठ रोड परिसरात असलेल्या ‘कबीर चायनिज सेंटर’ येथे एका अज्ञात इसमाने हॉटेल मालकावर बंदूक रोखून गोळीबाराचा प्रयत्न केला आहे.

