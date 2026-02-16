Uruli Kanchan Firing Case : बारा दिवस उलटूनही गोळीबाराच्या गुन्ह्याचा तपास नाहीच? तपासावर प्रश्न चिन्ह

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - नायगाव (ता. हवेली) हद्दीतील प्रयागधाम ते पेठ रोड परिसरात असलेल्या ‘कबीर चायनिज सेंटर’ येथे एका अज्ञात इसमाने हॉटेल मालकावर बंदूक रोखून गोळीबाराचा प्रयत्न केला आहे..या प्रकरणात बंदुकीतून गोळी न सुटल्याने हॉटेल व्यावसायिक बचावला तरी पोलिसांना बारा दिवस उलटूनही गुन्ह्याचा अद्याप तपास लावता आला नसून, गुन्हेगार मोकाट असताना पोलिसांना आठ दिवस उलटून गेल्यावर अज्ञातांवर गुन्हा दाखल करण्याची उपरती झाली आहे..या चायनीज हॉटेल चालकावर बुधवारी (दि.०४ फेब्रुवारी) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास गोळीबार करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.गोळीबार करणारे या ठिकाणी गिऱ्हाईक बनून आले होते त्यांनी सिगारेट घेतली व थंड पेय मागितले ते देण्यासाठी हॉटेल चालक वाकला असताना त्याच्यावर अज्ञातानी गोळीबार केला पण नेम चुकल्याने म्हणा किंवा हत्यारातील बिघाडाने हॉटेल चालक बचावला..त्याने खुर्ची उचलून मारण्याचा प्रयत्न केला पण आरोपी पळून जाण्यात यशस्वी झाले अशी चर्चा आहे. गोळीबाराच्या ठिकाणी गोळी चूकल्याने हॉटेल चालक बचावला आहे. मात्र गोळीचे काडतुस हे घटनास्थळी मिळून आले आहे.मिलिंद बापू शेलार (वय-३८,व्यवसाय शेती व हॉटेल,रा.नायगाव,ता. हवेली) असे हॉटेल मालकाचे नाव आहे.याप्रकरणी मिलिंद शेलार यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार अज्ञात तीन इसमांविरुद्ध उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा गुरुवारी (दि. १२) दाखल केला आहे.मात्र आरोपींचा माग पोलिसांना मिळत नसल्याने आरोपी हे गुन्हा पचवून मोकाट आहेत का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..दरम्यान या घटनेत अज्ञात आरोपींनी गोळीबार करुन त्याच्या दोन साथीदारांसह दुचाकी वाहनावरुन पेठ चारवाडा रस्त्यामार्गे पळ काढला आहे. मात्र पोलिस यंत्रणेला बारा दिवस उलटूनही आणि सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये गोळीबार करणारा आरोपी व नंतर दुचाकीवर पळून जाणारे आरोपी दिसत असताना देखील या गंभीर गुन्ह्याचे धागेदोरे अद्याप हाती लागले नसल्याने तपास प्रक्रियेबाबत संशय उत्पन्न केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.