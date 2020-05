पुणे ग्रामीण पोलिस दलातील यांना महासंचालक सन्मानचिन्ह 

लोणी काळभोर (पुणे) : पोलिस दलात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल जिल्हा (ग्रामीण) पोलिस दलातील चार सहायक पोलिस निरीक्षक व आठ पोलिस कर्मचारी, अशा बारा जणांना पोलिस महासंचालक सन्मान (चिन्ह) पदक जाहीर झाले आहे. शिरूरमध्ये "आवो - जावो घर तुम्हारा' राजगड पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी दत्तात्रेय दराडे, पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील यांचे वाचक (रीडर) रमेश खुने, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेतील नीलेश कदम व राजेंद्र पुणेकर यांचा समावेश आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्‍लिक करा राज्य पोलिस दलात उल्लेखनीय कामगिरी करणारे पोलिस कर्मचारी व अधिकारी यांना पोलिस महासंचालकांचे सन्मान (चिन्ह) पदक देऊन सन्मानित करण्यात येते. सन्मानचिन्ह जाहीर झालेल्यांचा सन्मान हा महाराष्ट्र दिनी पोलिस अधीक्षक यांच्या हस्ते करण्यात येतो. मात्र, या वर्षी हा कार्यक्रम लॉकडाऊन संपल्यावर करण्यात येणार आहे. सन्मानचिन्ह जाहीर झालेले अधिकारी व कर्मचारी

- दत्तात्रेय महादेव दराडे (सहायक पोलिस निरीक्षक, राजगड पोलिस ठाणे)

- अर्जुन हरिबा मोहिते (सहायक पोलिस निरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक)

- रमेश नारायण खुने (सहायक पोलिस निरीक्षक, वाचक, पोलिस अधीक्षक कार्यालय),

- जितेंद्र दत्तात्रेय शेवाळे (सहायक पोलिस निरीक्षक, दहशतवाद विरोधी कक्ष),

- राजेंद्र बापूराव पुणेकर (हवालदार, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा)

- सुरेश दौलत भोई (हवालदार, सासवड पोलिस ठाणे)

- नीलेश बाळासाहेब कदम (हवालदार, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा)

- सचिन मोहन गायकवाड (हवालदार, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा)

- रवींद्र एकनाथ शिनगारे (नाईक, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा)

- अजित रघुनाथ ननावरे (नाईक, लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाणे)

- मंगेश तुकाराम नेवसे (नाईक, सायबर पोलिस ठाणे)

- प्रमोद परशुराम नवले (नाईक, मुख्यालय)

