Pune News : १२ प्रभाग समित्यांची निवडणूक बिनविरोध; भाजपने एक जागा राष्ट्रवादीला सोडली

पुणे - महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतील प्रभाग समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी १५ पैकी १२ ठिकाणची निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. तीन क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध काँग्रेस अशी निवडणूक होणार आहे. भाजपने युतीधर्म पाळत राष्ट्रवादी काँग्रेसला एक जागा सोडली आहे. प्रभाग समितीची निवडणूक मंगळवारी (ता. २१) होणार आहे. .पुणे महापालिकेत भाजपचे ११९, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २७, काँग्रेसचे १५, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष ३, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष १ असे पक्षीय बलाबल आहे. यामध्ये भाजपचे नगरसेवक सर्वाधिक असल्याने १५ पैकी १४ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये भाजपचा अध्यक्ष होणार हे स्पष्ट होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसला येरवडा वडगाव शेरी क्षेत्रीय कार्यालयात संधी होती. पण त्याची हद्द बदलण्यात आल्याने तेथेही भाजपचा अध्यक्ष होणार होता. यावरून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते..राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्याच पडसाद उमटल्याने भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक गुरवारी रात्री पार पडली. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत भाजपचे ४, काँग्रेसचे ३ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक नगरसेवक आहे. भाजपने राष्ट्रवादीला ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय सोडले असले तरी तेथे राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पमतात असल्याने दगाफटका होऊ शकतो..काँग्रेसने भरले तीन ठिकाणी अर्जवानवडी रामटेकडी क्षेत्रीय कार्यालयात काँग्रेसचा उमेदवार विजयी होणार हे निश्चित आहे. पण काँग्रेसने येरवडा-वडगाव शेरी आणि ढोले पाटील रस्ता या ठिकाणीही अर्ज दाखल केला आहे. याठिकाणी तिन्ही ठिकाणी काँग्रेसकडून साहिल केदारी, विशाल मलके आणि वैशाली भालेराव यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. वानवडीची निवडणूक बिनविरोध होणार आहे. तर येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत भाजपच्या कविता गलांडे विरुद्ध मलके, आणि ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालयात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुरेखा कवडे विरुद्ध भालेराव यांच्यात लढत होणार आहे..हे आहेत बिनविरोध अध्यक्षनगर रस्ता वाघोली क्षेत्रीय कार्यालय - अनिल सातव (भाजप), शिवाजीनगर घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय - अमृता म्हेत्रे (भाजप), औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय - रोहिणी चिमटे (भाजप), कोथरूड बावधन क्षेत्रीय कार्यालय - वासंती जाधव(भाजप), वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय - मंजुश्री खर्डेकर (भाजप), सिंहगड रस्ता - सचिन मोरे (भाजप), धनकवडी कात्रज आंबेगाव क्षेत्रीय कार्यालय - प्रतिभा चोरगे (भाजप), कोंढवा उंड्री क्षेत्रीय कार्यालय- रंजना टिळेकर (भाजप), हडपसर मांजरी क्षेत्रीय कार्यालय - प्रशांत उर्फ मामा तुपे (भाजप), बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय - मनीषा चोरबेले (भाजप), कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालय - उजवला यादव (भाजप), विश्रामबाग वाडा क्षेत्रीय कार्यालय - राघवेंद्र मानकर (भाजप), वानवडी क्षेत्रीय कार्यालय - साहिल केदारी (कॉग्रेस).