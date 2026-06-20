पुणे

Narayangaon News : विषारी सर्पदंश झालेल्या अडीच वर्षांच्या आर्याने मृत्यूवर मिळवला विजय

अति विषारी नागाचा आदिवासी शेतमजूर कुटुंबातील आर्या योगेश भालेकर या अडीच वर्षीय चिमुकलीला सर्पदंश.
Aarya Bhalekar

Aarya Bhalekar

sakal

रवींद्र पाटे
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नारायणगाव - अति विषारी नागाचा सर्पदंश झाल्यानंतर तीन वेळा हृदयविकाराचा झटका आला. त्यानंतर अत्यावस्थ झालेल्या महाळुंगे पडवळ येथील आदिवासी शेतमजूर कुटुंबातील आर्या योगेश भालेकर या अडीच वर्षाच्या चिमुकलीवर येथील विघ्नहर मेडिकल फाउंडेशन रुग्णालयात वेळेत अतितातडीचे योग्य उपचार मिळाल्याने चिमुकलीला जीवदान मिळाले.

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