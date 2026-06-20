Narayangaon News : विषारी सर्पदंश झालेल्या अडीच वर्षांच्या आर्याने मृत्यूवर मिळवला विजय

नारायणगाव - अति विषारी नागाचा सर्पदंश झाल्यानंतर तीन वेळा हृदयविकाराचा झटका आला. त्यानंतर अत्यावस्थ झालेल्या महाळुंगे पडवळ येथील आदिवासी शेतमजूर कुटुंबातील आर्या योगेश भालेकर या अडीच वर्षाच्या चिमुकलीवर येथील विघ्नहर मेडिकल फाउंडेशन रुग्णालयात वेळेत अतितातडीचे योग्य उपचार मिळाल्याने चिमुकलीला जीवदान मिळाले..24 तासाच्या उपचारानंतर चिमुकलीने आज सकाळी डोळ्यांची उघडझाप व हात पायांची हालचाल सुरू केली. मृत्यूच्या दाढेतून आर्या बाहेर आल्याने तिच्या मातापित्यांच्या डोळ्यात आनंद अश्रू तराळले. चिमुकलीवर उपचार करणारे जागतिक सर्पदंश तज्ञ डॉ. सदानंद राऊत व डॉ.पल्लवी राऊत यांचे चरण स्पर्श करून त्यांनी आभार मानले.योगेश भालेकर हे महाळुंगे पडवळ (ता. आंबेगाव) येथील नितीन थोरात यांच्या शेतात शेतमजूर म्हणून कामास आहेत. 18 जून रोजी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास आर्याही वडिलांसोबत घराच्या अंगणात जमिनीवर झोपली होती. दरम्यान शेतातून आलेल्या नागाने आर्याच्या उजव्या हाताला अंगठ्याजवळ दंश केला. नितीन थोरात व योगेश भालेकर यांनी आर्या हिला नारायणगाव येथील विघ्नहर मेडिकल फाउंडेशन रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले..सर्पदंश झाल्यानंतर उपचारासाठी दाखल करण्यासाठी सुमारे 45 मिनिटांचा अवधी झाला. दरम्यान आर्या हीची प्रकृती खालावली. उपचार सुरू करण्यापूर्वीच हृदय व श्वसनक्रिया मंद झाली. तिचे शरीर पूर्ण थंड पडले. नाडीचे ठोके लागत नव्हते.डोळ्यांच्या बाहुल्या मोठ्या व स्थिर झाल्या. श्वास पूर्णपणे बंद झाला होता.या अवस्थेत क्षणाचाही विलंब न करता जागतिक सर्पदंश तज्ञ डॉ. राऊत, डॉ. पल्लवी राऊत यांनी तातडीने सीपीआर सुरू केले. इंट्युबेट करून आर्याला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले. उपचार सुरू झाल्यानंतर पुढील दीड तासात तिला तब्बल तीन वेळा हृदयविकाराचा झटका आला. प्रत्येक वेळी तिचे हृदय पुन्हा सुरू करण्यात डॉ. राऊत यांना यश आले. आर्याच्या जीवन मृत्यूच्या लढाईत डॉ. राऊत यांच्यासोबत तज्ञ डॉ. ऋचा मते, डॉ. अजय मते, डॉ. योगेश पाटील, विघ्नहर नर्सिंग होममधील परिचारिका व सर्व कर्मचारी यांनी उपचारासाठी मदत केली..आपत्कालीन उपचार, कृत्रिम श्वासोछवास, इतर अतिदक्षता उपचारांसोबत अवघ्या २० ते ३० मिनिटांत तीस अँटी-स्नेक व्हेनम (ASV) इंजेक्शन्स आर्याला देण्यात आली. 24 तासाच्या यशस्वी उपचारानंतर विषाचा प्रभाव कमी झाल्याने आर्याने डोळ्यांची उघडझाप व हात पायांची हालचाल सुरू केली आहे.सद्यस्थितीत तिच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. मात्र सततच्या उलटीमुळे फुफ्फुसात अन्न व द्रव गेल्याने झालेल्या अॅस्पिरेशन न्यूमोनियावर उपचार सुरू आहेत. दंश झालेल्या हाताची सूज कोपरापर्यंत वाढली असून त्यावरही उपचार सुरू आहेत. तिची न्यूरोलॉजिकल सुधारणा अत्यंत समाधानकारक असल्याची माहिती डॉ. राऊत यांनी दिले..डॉ. सदानंद राऊत (जागतिक सर्पदंश तज्ञ) - विषारी सर्प दंश झाल्यानंतर वेळ न घालवता तातडीने उपचार सुरू करणे आवश्यक आहे. सर्पदंशामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे.योग्य वेळी पुरेशा प्रमाणात अँटी-स्नेक व्हेनम, कृत्रिम श्वसन व अतिदक्षता उपचार दिल्यास विषारी सर्पदंश झालेले अत्यंत गंभीर अवस्थेत असलेले रुग्णही पूर्णपणे बरे होऊ शकतात. वेळेवर उपचार, योग्य निर्णय आणि समर्पित वैद्यकीय सेवेमुळे मृत्यूवरही मात करता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.