पुणे - गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने कॅम्प परिसरात कारवाई करत मेफेड्रोन (एम.डी.) विक्रीसाठी आलेल्या दोघांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून सुमारे तीन लाख रुपये किमतीचे १०२ ग्रॅम मेफेड्रोन आणि दोन दुचाकींसह सुमारे पावणेपाच लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..परवेझ जाफर शेख (वय-३५, रा. मनीष पार्क, कोंढवा) आणि नबील नूरमहम्मद शेख (वय-३४, रा. साळुंखे विहार, वानवडी; मूळ रा. लोणावळा) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध लष्कर पोलिस ठाण्यात एन.डी.पी.एस. कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे कर्मचारी मंगळवारी (ता. १७) शहरात गस्त घालत होते. त्यावेळी कॅम्पमधील गार्डन वडापाव समोरील गल्लीत दोघे तरुण दुचाकीवर संशयास्पदरीत्या थांबल्याची माहिती पोलिस कर्मचारी अमोल सरडे यांना मिळाली. त्यानुसार पथकाने सायंकाळी दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे मेफेड्रोन हा अमली पदार्थ आढळून आला..ही कारवाई अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे) तेजस्वी सातपुते, पोलिस उपायुक्त गौहर हसन, सहाय्यक पोलिस आयुक्त शंकर खटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तृप्ती सोनवणे, उपनिरीक्षक योगेश कोतकर, आशा भिंगारे, सहाय्यक उपनिरीक्षक विठ्ठल साळुंखे आणि त्यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.