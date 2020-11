गांजाच्या विक्रीप्रकरणी दोन जणांना अटक 

पुणे - गांजाची अवैधरीत्या साठवण करून, त्याची विक्री करणाऱ्या दोन सराईत गुन्हेगारांना सिंहगड पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्याकडून आठ किलो गांजासह अडीच लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. अमोल मधुकर खैरे (वय 30, रा. विश्रांतवाडी), श्रीकृष्ण सुभाष देवडे (वय 24, रा. सासवड) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिंहगड पोलिसांकडून अंमली पदार्थ विरोधी कारवाई करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यानुसार, पोलिसांकडून बुधवारी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये गस्त घालण्यात येत होती. त्यावेळी वडगाव बुद्रुक येथील उड्डाणपुलाखाली दोघेजण अंमली पदार्थ विक्रीसाठी आले असल्याची खबर पोलिस कर्मचारी शंकर कुंभार यांना मिळाली. त्यानुसार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक देविदास घेवारे यांच्या मार्गदर्शनाखालील सहायक पोलिस निरीक्षक चेतन थोरबेले, पोलिस उपनिरीक्षक कुलदिप संकपाळ, अविनाश शिंदे, पोलिस कर्मचारी मोहन भुरूक, आबा उत्तेकर, राजेश गोसावी, सचिन माळवे यांच्या पथकाने बुधवारी रात्री वडगाव बुद्रुक येथील उड्डाणपुलाखाली सापळा रचून दोघांना अटक केली. त्यांची अंगझडती घेतली, त्यावेळी त्यांच्याकडे आठ किलो 150 ग्रॅम इतक्‍या वजनाचा गांजा, रोख रक्कम व दुचाकी असा अडीच लाख रुपयांचा मुद्देमाल त्यांच्याकडे आढळला. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पोलिसांनी दोघांना अटक करुन त्यांच्याविरुद्ध अंमली पदार्थ साठवणूक व विक्री केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. आरोपी कोणाला गांजा विक्री करत होते तसेच त्यांच्याकडून आत्तापर्यंत किती जणांना गांजा पुरवठा केला आहे, गांजाची तस्करी कुठून केली जाते, याचा तपास सिंहगड पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

Web Title: Two arrested for selling cannabis in Pune