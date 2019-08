पुण्यात गांजा विकणाऱ्या दोघांना अटक; दोन लाखाचा मुद्देमाल जप्त

पुणे : शहरामध्ये गांजा विक्री करण्यासाठी आलेल्या दोघांना अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने (पुर्व) अटक केली. त्यांच्याकडुन दोन लाख रुपये किंमतीचा ऐवज जप्त करण्यात आला. संदीप भागवत वाघ (रा. उपळाई ठोगे,बार्शी, सोलापूर), अभिजीत भगवान थिटे (रा.वैभव टाॅकीजसमोर,गरड बिल्डींग, हडपसर मुळ रा.बार्शी, सोलापूर) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपीची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस निरीक्षक विजय टेकाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमली पदार्थ विरोधी पथकाकडुन हडपसर परिसरामध्ये गस्त घालण्याचे काम सुरु होते. त्यावेळी हडपसर भागातीळ यश बिर्याणीसमोरील ट्रँगल ब्रिज येथे दोन व्यक्ती संशयासदरित्या थांबले असल्याचे पथकाच्या निदर्शनास आले. पोलिसांनी त्यांच्याकडे कसून चौकशी केली. तेव्हा त्यांची हालचाल संशयास्पद वाटल्याने त्यांच्याकडील सॅकची तपासणी केली. त्यावेळी सॅकमध्ये सात किलो 935 ग्रॅम गांजा, एक दुचाकी, 1200 रूप यांची रोख रक्कम रुपये असा एकूण दोन लाख रुपये किंमतीचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला. तसेच त्यांना अटक करून हडपसर पोलिसांच्या ताब्यात दिले.

Web Title: Two arrested for selling ganja in Pune