पुणे : सासवडनजीकच्या जबरी चोरीतील दोघांना पकडले

सासवड : पुणे-सासवड दरम्यानच्या घाटरस्त्यातील जबरी चोरीच्या गंभीर गुन्ह्यातील फरारी दोन आरोपींना पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून ताब्यात घेऊन आज अटक केली. सासवड पोलिस ठाण्याचेही याकामी सहकार्य झाले. सासवड न्यायालयाकडून दोघांना 5 दिवस पोलिस कोठडी देण्यात आली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सासवड (ता.पुरंदर) हद्दीत बोपदेव घाटमाथ्यावर या आरोपींनी काही जणांना दमदाटी व मारहाण करून मोबाईल व पैशांसह ऐवज लुटला होता. याबाबत गुन्हा मागील वर्षी नोंदविण्यात आला होता. भादंवि कलम ३९४, ३४ प्रमाणे गुन्हा अमित अरूण आडगळे (वय 22) आणि शाम संपत जाधव (वय 26, दोघेही रा.आदरूद ता.फलटण जि. सातारा) यांच्याविरुद्ध दाखल होता. तेव्हापासून ते फरारी होते. सासवड पोलिसांनीही ठावठिकाणा अखेर शोधला व त्यांच्या सहकार्यातून जिल्हा ग्रामीण पोलिसच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून दोघांना कुरकुंभ मोरी (ता. दौंड) येथून पथकाने ताब्यात घेतले. आज पुढील कारवाईकामी सासवड पोलीसांच्या ताब्यात दिले. दरम्यान, आज सासवड न्यायालयात दोन्ही आरोपींना हजर करण्यात आले. तेव्हा दोघांना शनिवापर्यंत पाच दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सदरची कारवाई ही प्रभारी अधिकारी घनवट यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अमोल गोरे, सहायक फौजदार माळी, हवालदार चंद्रकांत झेंडे, राजू चंदनशिव, जगदीश शिरसाठ, गुरू जाधव, अमोल शेंडगे, बाळासाहेब खडके, अक्षय जावळे व गाढवे आदींनी केली.

