पुणे : वाघोलीतील दोघांचे कोरोना रिपोर्ट्स निगेटिव्ह; रुग्णालयातून डिस्चार्ज

वाघोली : वाघोलीतील चार कोरोनाबाधित रुग्णांपैकी दोन जणांचा वैद्यकीय अहवाल निगेटिव्ह आले होते. त्यामुळे गुरुवारी सायंकाळी घरी सोडण्यात आले. तर तिसऱ्या रुग्णांचा पहिला चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. चौथ्या रुग्णांचा पहिला चाचणी अहवाल आज दुपारपर्यंत येईल. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 15 एप्रिल रोजी वाघोलीत पहिला रुग्ण आढळून आला. यानंतर चार दिवसात तीन रुग्ण आढळून आले. या चारही रुग्णांच्या कुटुंबीयांचा अहवाल निगेटिव्ह आला होता. तर त्यांच्या संपर्कातील 21 जणांना इन्स्टिट्यूशन क्वारंटाईन करण्यात आले होते. तिघांवर खाजगी रुग्णालयात तर एकावर नायडू रुग्णालयात उपचार सुरू होते. चौघांचीही प्रकृती स्थिर होती. 21 जणांचा 14 दिवसांचा क्वारंटाईन कालावधी संपल्याने त्यांनाही घरी सोडण्यात आले. चारपैकी दोघांचे चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आल्याने गुरुवारी सायंकाळी त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा वाघेश्वर मंदिर चौकात फुलांची उधळण करत व टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत करण्यात आले. यानंतर दोघांनीही वाघेश्वर मंदिरात जाऊन मुख्य मंदिराच्या बंद दरवाजातून दर्शन घेतले. त्यांच्या स्वागतासाठी लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते. नागरिकांनी घरीच रहावे व कोरोनाला हरवावे, असे आवाहन जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर कटके यांनी केले. वाघोली जातोय ग्रीन झोनच्या दिशेने... वाघोली ग्रीन झोनच्या दिशेने जात असून, लवकरच कोरोनामुक्त होईल. नागरिकांनी घरीच राहावे. आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार काळजी घ्यावी. कोणालाही काही लक्षणे आढळल्यास त्वरित डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. - डॉ. वर्षा गायकवाड, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वाघोली. ससून रुग्णालयाच्या परिचारिका अर्चना दुबे यांनी दोन आठवडे ससून रुग्णालयात कोव्हिड 19 रुग्णांची सेवा केली. यानंतर त्यांना 14 दिवस क्वारंटाईन रहावे लागले. बुधवारी रात्री त्या वाघोलीतील राहत्या सोसायटीमध्ये परतल्यानंतर सोसायटीधारकांनी फुलांचा वर्षाव करत टाळ्या व थाळ्या वाजवून उत्साहात स्वागत केले.

Web Title: Two Corona Suspected Patients are Discharged from Hospital