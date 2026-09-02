Pune News : कर्वे रस्त्यावर दोन उड्डाणपूल, ४०४ कोटींचा खर्च

पुणे - कर्वे रस्त्यावरून वारजे माणिक बाग या मार्गे जाणाऱ्या मेट्रो मार्गावर कर्वे पुतळा आणि आंबेडकर चौक या दोन ठिकाणी डबल डेकर पूल प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत. यासाठी सुमारे ४०४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे या संदर्भात महा मेट्रो ने पुणे महापालिकेला पत्र दिले आहे..एसएनडीटी महाविद्यालय ते माणिकबाग या मेट्रो मार्गिकेला मंजुरी मिळाल्यानंतर या मार्गावर कर्वे पुतळा आणि आंबेडकर चौक या दोन महत्त्वाच्या ठिकाणी रस्ते वाहतूक आणि मेट्रो मार्गिका एकत्रितपणे नेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.दोन्ही उड्डाणपुलांवरून जाणाऱ्या मेट्रो व्हायाडक्टच्या कामासाठी महामेट्रोने यापूर्वीच निविदा मागविल्या आहेत. निविदा दस्तऐवजांच्या विक्रीची प्रक्रिया १० सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे उड्डाणपुलांच्या कामाला तत्त्वतः मान्यता देऊन त्यासाठी आर्थिक संमतीची कार्यवाही तातडीने करण्याची मागणी महामेट्रोने महापालिकेकडे केली आहे..कर्वे पुतळा ते डहाणूकर कॉलनीकर्वे पुतळा येथील उड्डाणपूल सुमारे १.६ किलोमीटर लांबीचा असेल. कर्वे रस्त्यावरील करिश्मा चौक, हनुमान मंदिराजवळून या उड्डाणपुलाची सुरुवात होऊन डहाणूकर कॉलनीजवळील हॉटेल मिर्च मसाला परिसरात तो संपणार आहे. या प्रकल्पासाठी ३२७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे..आंबेडकर चौकातील उड्डाणपुलासाठी ७७ कोटी खर्चवारजे येथील आंबेडकर चौकातील उड्डाणपूल सुमारे ५०० मीटर लांबीचा असेल. डी-मार्ट चौकापासून सुरू होणारा हा उड्डाणपूल कॅनॉल रोडच्या सुमारे ५० मीटर आधी संपणार आहे. या कामासाठी ७७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, उड्डाणपूल उभारल्यानंतर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना सुमारे पाच मीटरचीच जागा शिल्लक असल्याने उड्डाणपुलाखाली वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.