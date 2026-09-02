पुणे

Pune News : कर्वे रस्त्यावर दोन उड्डाणपूल, ४०४ कोटींचा खर्च

कर्वे रस्त्यावरून वारजे माणिक बाग या मार्गे जाणाऱ्या मेट्रो मार्गावर कर्वे पुतळा आणि आंबेडकर चौक या दोन ठिकाणी डबल डेकर पूल प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - कर्वे रस्त्यावरून वारजे माणिक बाग या मार्गे जाणाऱ्या मेट्रो मार्गावर कर्वे पुतळा आणि आंबेडकर चौक या दोन ठिकाणी डबल डेकर पूल प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत. यासाठी सुमारे ४०४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे या संदर्भात महा मेट्रो ने पुणे महापालिकेला पत्र दिले आहे.

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