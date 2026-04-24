Pune Bribe Case : भूजल सर्वेक्षण विभागातील दोन भूवैज्ञानिक लाच घेताना ताब्यात

पुणे - इमारतीच्या बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी भूजल सर्वेक्षण अहवाल देण्यासाठी दोन लाख रुपयांची लाच घेताना वरिष्ठ आणि कनिष्ठ भूवैज्ञानिकांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ताब्यात घेतले. भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या कार्यालयात शुक्रवारी (ता. २४) ही कारवाई करण्यात आली..वरिष्ठ भूवैज्ञानिक दिवाकर नामदेव धोटे (वय ५३, रा. चिखली) आणि कनिष्ठ भूवैज्ञानिक प्रियांका संदीपान घुले (वय ३९, रा. मोशी) अशी कारवाई करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी एका ४६ वर्षीय बांधकाम व्यावसायिकाने 'एसीबी'कडे तक्रार दिली होती. 'एसीबी'ने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यांनी इमारतीच्या बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळवण्यासाठी 'पीएमआरडीए'कडे अर्ज केला होता..'पीएमआरडीए'ने त्यांना भूजल सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी त्यांनी शिवाजीनगर येक्षील भूजल सर्वेक्षण विभागात अर्ज केला होता. हा अहवाल देण्यासाठी कनिष्ठ भूवैज्ञानिक घुले यांनी वरिष्ठ अधिकारी धोटे यांच्यासाठी अडीच लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. याबाबत व्यावसायिकाने २२ एप्रिल रोजी 'एसीबी'कडे तक्रार दिली होती.तक्रारीची पडताळणी करताना घुले यांनी तक्रारदारास धोटे यांची भेट घेण्यास सांगितले. त्यानुसार पंचांसमक्ष तडजोडीअंती दोन लाख रुपये देण्याचे ठरले. धोटे यांनी ही रक्कम घुले यांच्याकडे देण्यास सांगितले. त्यानुसार २४ एप्रिल रोजी भूजल सर्वेक्षणच्या कार्यालयात सापळा रचून तक्रारदाराकडून दोन लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना घुले यांना ताब्यात घेतले..तसेच, धोटे यांनाही कार्यालयातून ताब्यात घेण्यात आले. या दोघांविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही कारवाई 'एसीबी'चे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त अधीक्षक अजित पाटील आणि अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक सुहास हट्टेकर आणि खंडेराव रंजवे यांनी केली.