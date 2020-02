पुणे शहरात धावणार दोनशे मिडी बस

पुणे - शहराच्या मध्य भागात होणारी वाहतुकीची कोंडी लक्षात घेता त्यावर ठोस उपाय म्हणून १२ मीटर लांबीच्या मोठ्या बसऐवजी नऊ मीटर लांबीच्या सुमारे २०० मिडी बसचा वापर करण्याचा निर्णय पीएमपीने घेतला आहे. बुधवार (ता. १९)पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. परिणामी मध्य भागातील कोंडी काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पीएमपीच्या ताफ्यात दोन वर्षांपूर्वी २०० मिडी बस आल्या आहेत. यातील १२० बस पुण्यात आणि ८० पिंपरी- चिंचवडमध्ये वापरल्या जात होत्या. पुण्यातील वाहतूक कोंडीची तीव्रता वाढत आहे. शहरातून १२ मीटर लांबीच्या बसची वाहतूक होते. वर्दळीच्या चौकांत या बस वळविताना चालकांना अडचण येते, तसेच वाहतुकीच्या कोंडीत भर पडते. ही बाब लक्षात घेऊन मिडी बस शहरातून जाणाऱ्या कोथरूड, कर्वेनगर, शिवाजीनगर, बिबवेवाडी, अप्पर, इंदिरानगर, धनकवडी, पद्मावती, सहकारनगर, सिंहगड रस्ता, स्वारगेट, पूलगेट, पुणे स्टेशन, गोखलेनगर आदी मार्गांवर सोडण्याचा निर्णय ‘पीएमपी’ने घेतला आहे. पिंपरी- चिंचवडमध्ये १२ मीटर लांबीच्या नव्या ई-बस सोडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पीएमपीचे वाहतूक व्यवस्थापक अनंत वाघमारे यांनी दिली. पुणे आणि पिंपरी- चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन बसचे नियोजन केले जाते. पीएमपीच्या ताफ्यात आता ‘मिडी’ आहेत; परंतु भविष्यात ‘मिनी’ बस उपलब्ध झाल्यास त्यांचाही वापर करण्याची तयारी आहे.

- नयना गुंडे, अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी शहरातील वाहतूक कोंडी लक्षात घेता मध्य भागात ई-मिनी बसची आवश्‍यकता आहे. त्यांचा वापर वाढल्यास वाहतूक कोंडी कमी होऊ शकते. त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणे शक्‍य आहे, याबाबत सध्या आढावा घेण्यात येत आहे.

- शेखर गायकवाड, आयुक्त, महापालिका प्रवासी क्षमता ३३

मिडी बसमध्ये सुमारे ३३ प्रवासी बसू शकतात, तर किमान १० प्रवासी उभे राहून प्रवास करू शकतात. जुन्या मोठ्या बसमध्ये ४५ प्रवासी बसू शकतात आणि १५ प्रवासी उभे राहून प्रवास करू शकतात. नव्या मोठ्या आकाराच्या ई- बसमध्ये ३५ प्रवासी बसू शकतात तर, १५ जास्त प्रवासी उभे राहून प्रवास करू शकतात.

Web Title: Two hundred midi buses will run in Pune city