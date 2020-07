अन् एका मॅसेजने त्यांचे पाच लाख लांबविले...

पुणे : शहरामध्ये ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटना थांबण्याची अद्याप चिन्हे नाहीत. शहरात ऑनलाईन फसवणुकीच्या घडलेल्या दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये सायबर गुन्हेगारांनी साडेपाच लाख रूपयांना गंडा घातला. त्यापैकी एका घटनेत सीम स्वॅपिंग प्रकाराद्वारे एका व्यावसायिकास चार लाख 89 हजार रुपयांना गंडा घालण्यात आला. याप्रकरणी कमलेश प्रकाशचंद जैन (वय.38, रा.गिरगाव रोड, मुंबई) यांनी चंदनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरुन अनोळखी व्यक्तिविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जैन हे व्यावसायिक व्यावसायिक आहेत. व्यावसायिक कामानिमित्त ते काही दिवसांपूर्वी पुण्यात आले होते. ते खराडी परिसरात आल्यानंतर एका अनोळखी व्यक्तिने त्यांच्या मोबाईलवर संपर्क साधला. संबंधीत व्यक्तीने ‘इंटरनेट वापराची मर्यादा संपली असून ऑनलाइन पद्धतीने इंटरनेट त्वरीत देतो,’ अशी फिर्यादी यांना बतावणी केली. इंटरनेट सुरु न केल्यास भरल्यास सीमकार्ड बंद पडेल, असे सांगत त्याने फिर्यादीस त्यानंतर एक संदेश पाठविला. त्यास फिर्यादीने प्रतिसाद दिला. त्यानंतर संबंधीत व्यक्तीने त्यांच्या बँक खात्यातून ऑनलाइन पद्धतीने ४ लाख ८९ हजार ९३५ रुपये लांबविले. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी चंदननगर पोलिसात फिर्याद दिली. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शंकर खटके करत आहेत. दरम्यान, लष्करात अधिकारी असल्याच्या बतावणीने करत एका सायबर गुन्हेगाराने गृहपयोगी वस्तू विक्री करायच्या असल्याचे सांगत वडगाव शेरी येथील एका नागरीकाला ५६ हजार ६९९ रुपयांचा गंडा घातला. याप्रकरणी सायबर पोलिसांकडे फिर्याद दाखल झाली आहे. फिर्यादीने एका बेवसाईटवर जुने फर्निचर, फ्रीज विक्रीची जाहिरात पाहिली होती. त्यानंतर जाहिरातीत असलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधला. त्यावेळी संबंधीत व्यक्तीने तो लष्करात अधिकारी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्याने फिर्यादीकडुन ऑनलाइन पैसे घेतले. त्यानंतर फिर्यादीने वस्तु घेण्यासाठी त्याच्या मोबाइलवर संपर्क साधला. मात्र त्याचा मोबाईल क्रमांक बंद झाला. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सायबर पोलिसात फिर्याद दिली.या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक राजकुमार वाघचवरे करत आहेत.

