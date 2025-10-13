पुणे

Pune News : बेपत्ता दोन मुली सुखरूप सापडल्या; पाचशे सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले

कसबा पेठेतील एका शाळेत इयत्ता सातवीत शिकणाऱ्या दोन मुली बेपत्ता झाल्या.
पुणे - फरासखाना पोलिसांनी सलग चार दिवस रात्रंदिवस प्रयत्न करून पाचशेहून अधिक सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासत बेपत्ता झालेल्या दोन अल्पवयीन मुलींना सुखरूप शोधण्यात यश मिळवले.

