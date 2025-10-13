Pune News : बेपत्ता दोन मुली सुखरूप सापडल्या; पाचशे सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले

पुणे - फरासखाना पोलिसांनी सलग चार दिवस रात्रंदिवस प्रयत्न करून पाचशेहून अधिक सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासत बेपत्ता झालेल्या दोन अल्पवयीन मुलींना सुखरूप शोधण्यात यश मिळवले..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कसबा पेठेतील एका शाळेत इयत्ता सातवीत शिकणाऱ्या दोन मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. या प्रकरणी फरासखाना पोलिसांनी सात ऑक्टोबर रोजी गुन्हा दाखल केला होता. त्या अनाथ असल्याने त्यांचे नातेवाईक किंवा ओळखीचे कोणीही उपलब्ध नव्हते..या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रभारी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उत्तम नामवाडे यांनी सहाय्यक निरीक्षक वैभव गायकवाड, पोलिस उपनिरीक्षक अरविंद शिंदे यांच्यासह दोन पथके तयार करून शोधमोहीम सुरू केली. तपासादरम्यान एका मुलीचा शोध लागला. ती मुलगी वाकडेवाडी, शिवाजीनगर परिसरात रात्रीच्या वेळी एकटी आढळून आली. मात्र दुसऱ्या मुलीबाबत काहीही माहिती मिळाली नव्हती..परंतु पोलिसांनी हार न मानता सलग चार दिवस शिवाजीनगर, संगमवाडी, विश्रांतवाडी, मोशी, आळंदी, भोसरीपर्यंत पाचशेपेक्षा जास्त सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले. शेवटी पथकातील पोलिस अंमलदार प्रवीण पासलकर आणि प्रशांत पालांडे यांच्या प्रयत्नांतून दुसरी मुलगी मोशीतील गणेशनगर, तुपेवस्ती परिसरात रस्त्याच्या कडेला बसलेली आढळली..अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले, विवेक मासाळ, सहाय्यक आयुक्त साईनाथ ठोंबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक उत्तम नामवाडे, पोलिस उपनिरीक्षक संतोष गोरे, पोलिस अंमलदार प्रवीण पासलकर, प्रशांत पालांडे, महेश राठोड, चेतन होळकर, विशाल शिंदे, तानाजी नांगरे, नितीन तेलंगे, नितीन जाधव, गजानन सोनुने, सुमीत खुट्टे, महेश पवार, शशिकांत ननावरे, मनिषा पुकाळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.