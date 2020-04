नगर रस्त्यावरील नागरिकांनो आणखी काळजी घ्या

कोरेगाव भीमा (पुणे) : पुणे- नगर रस्त्यावरील लोणीकंद (ता. हवेली) येथे आणखी दोघांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यामुळे परिसरातील ग्रामस्थ व प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. गावात तीन कोरोनाबाधित आढळल्याने प्रशासनाने आणखी कडक उपाययोजना राबवण्यास सुरवात केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी खासगी लॅबमध्ये केलेल्या कोरोना तपासणीत लोणीकंद येथील एका 27 वर्षीय तरुणाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने त्याच्या संपर्कातील सुमारे 47 जणांची खासगी लॅबमध्ये कोरोना तपासणी करण्यात आली. आज त्यांचे रिपोर्ट आले. त्यातील दोघे कोरोना पॉझिटिव्ह आले. पहिल्या रुग्णाच्या कुटुंबातील पाचही जणांचे रिपोर्ट मात्र निगेटिव्ह आले आहेत. दरम्यान, लोणीकंद गाव व परिसरात तीन किलोमीटरच्या सर्व सीमा बंद करून तसेच लॉकडाउन आणखी कडक करून औषध फवारणी सुरू केली आहे. गावात कोणास आजाराची काही लक्षणे आहेत का? याबाबत आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, आशा सेविका व शिक्षकांच्या पथकाद्वारे आरोग्य सर्वेक्षणाचे व स्वच्छताविषयक जागृतीचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असल्याचे सरपंच सागर गायकवाड व आरोग्य अधिकारी डॉ. माधवी हौदेकर यांनी सांगितले.

