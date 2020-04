 पिंपरी चिंचवडमधील आणखी दोघे पॉझिटीव्ह:एकूण आकडा 54

पिंपरी : शहरातील च-होली परिसरात राहणाऱ्या महिलेसह एका पुरुषाला कोरोना संसर्ग झाल्याची माहिती शनिवारी सकाळी महापालिका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे शहरातील एकूण पॉझिटीव्ह संख्या 54झाली आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सदर पुरुष पुण्यातील एका ठाण्यात पोलिस कार्यरत असल्याचे सांगितले जात आहे. आतापर्यंत 54 पैकी 13 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. शुक्रवारी 126 जणांच्या घशातील द्रावाचे नमुने तपासणीसाठी पाठविले होते. त्यातील दोघांचे अहवाल आज पॉझिटिव्ह आले. पुरुषाचे वय 43 तर महिलेचे वय 38 आहे. हे दोघेही च-होली परिसरातील रहिवासी आहेत. पुण्यातल्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील कोरोना पॉझिटिव्ह - 19

आतापर्यंतचे एकूण रुग्ण - 54

पिंपरीतील रुग्णालयात उपचार सुरू असणारे रुग्ण - 36

नवे रुग्ण - 2

