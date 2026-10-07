Manchar News : मंचर जवळ निघोटवाडी पुलाजवळ दोन पिस्तुले, चार काडतुसे जप्त; परराज्यातील आरोपीला अटक, एका आरोपीचा शोध सुरु

मंचर - निघोटवाडी (ता. आंबेगाव) येथील पुलाजवळ सापळा रचून मंचर पोलिसांनी अमजद अब्दुल सत्तार अन्सारी (वय-५४, रा. लोणार गल्ली, मंचर; मूळ रा. कासमपूर गढी, ता. धामपूर, जि. बिजनोर) या आरोपीला अटक केली आहे. त्याच्याकडून दोन गावठी बनावटीची पिस्तुले व चार जिवंत काडतुस, दुचाकी असा एकूण ९० हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.'.अशी माहिती खेडविभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल मांडवे यांनी दिली. आरोपी अन्सारी याला घोडेगाव न्यायालयाने शुक्रवार (ता. ९) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मंचर (ता. आंबेगाव) पोलीस ठाण्यात बुधवारी (ता. ७) झालेल्या पत्रकार परिषेदेत मांडवे बोलत होते. यावेळी पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे उपस्थित होते..मांडवे म्हणाले, गुप्त बातमीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार निघोटवाडी पुलाजवळ एक व्यक्ती दुचाकीवर थांबली असून, त्याच्याकडे पिस्तुले व जिवंत काडतुसे असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलीस हवालदार संजय नाडेकर, शेखर भोईर, योगेश रोडे, नंदकुमार आढारी, सुनील काठे, निलेश सुपेकर, आदी पोलिसांनी सापळा रचून संशयिताला दुचाकीसह ताब्यात घेतले..पंचांसमक्ष झडती घेतली असता त्याच्याकडे मुद्देमाल मिळाला. ही कारवाई सोमवारी (ता. ५) रात्री साडे अकराच्या सुमारास करण्यात आली. याप्रकरणी पोलिस अजित पवार यांच्या फिर्यादीवरून मंचर पोलिस ठाण्यात भारतीय शस्त्र अधिनियम १९५९ मधील कलम ३(१), २५ तसेच भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.या प्रकरणातील दुसरा आरोपी सलमान हसन अब्बास सय्यद याचा पोलिस शोध घेत आहेत.पुढील तपास पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार संजय नाडेकर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.