पुणे

Manchar News : मंचर जवळ निघोटवाडी पुलाजवळ दोन पिस्तुले, चार काडतुसे जप्त; परराज्यातील आरोपीला अटक, एका आरोपीचा शोध सुरु

निघोटवाडी पुलाजवळ एक व्यक्ती दुचाकीवर थांबली असून, त्याच्याकडे पिस्तुले व जिवंत काडतुसे असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली.
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डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - निघोटवाडी (ता. आंबेगाव) येथील पुलाजवळ सापळा रचून मंचर पोलिसांनी अमजद अब्दुल सत्तार अन्सारी (वय-५४, रा. लोणार गल्ली, मंचर; मूळ रा. कासमपूर गढी, ता. धामपूर, जि. बिजनोर) या आरोपीला अटक केली आहे. त्याच्याकडून दोन गावठी बनावटीची पिस्तुले व चार जिवंत काडतुस, दुचाकी असा एकूण ९० हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.'

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