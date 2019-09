पुणे : सेव्हन लव्हज चौकात अपघात; निघाले एकमेकांचे नातेवाईक

पुणे : शंकर शेठ रस्त्यावरील सेव्हन लव्हज चौकात शुक्रवारी पहाटे अडिच वाजता दोन कारचा समोरासमोर अपघात झाला. सुदैवाने या अपघातात कोणीही जखमी झाले नाही, मात्र दोघाच्याही कारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र, धोघेही एकमेकांचे नातेवाईक निघाल्याने दोन्ही कारचालकांनी हे प्रकरण आपापसात मिटवून घेतले. आपल्या ओळखीच्या एखाद्या व्यक्तीची आणि आपली अचानक अपघाताने भेट होती, असे प्रसंग प्रत्येकाच्या आयुष्यात अनेकदा घडतात, मात्र शुक्रवारी पहाटे शंकर शेठ रस्त्यावरील सेव्हन लव्हज चौकात दोन कारचा समोरासमोर अपघात झाला, त्यामध्ये कोणालाही गंभीर इजा झाली नाही, हे प्रकरण पोलिस चौकीत पोचले, तिथे एकमेकांशी बोलताना ते एकमेकांचे नातेवाईक निघाले आणि हे प्रकरण आपआपसातच मिटले. एखाद्या चित्रपटातील कथेप्रमाणे घडलेला हा प्रकार शुक्रवारी पहाटे अडीच वाजता सेव्हन लव्हज चौकात घडला. दोन्ही कारची भर चौकात समोरासमोर धडक बसली. दोन्ही गाड्याचा समोरील भाग पूर्णपणे खराब झाला. त्यामुळे दोन्ही कारचालक एकमेकांविरुद्ध तक्रार देण्यासाठी लोहियानगर पोलिस चौकीत पोचले.तक्रार देत असताना दोघानचे बोलणे सुरु होते, त्यातून दोन्ही कारचालकांचे आडनाव शहा असल्याचे समोर आले. त्यानंतर आणखी गप्पा झाल्या, त्यामध्ये दोघेही एकमेकांचे जवळचे नातेवाईक असल्याचे स्पष्ट झाले. मग काय, दोघानी या प्रकरणी आपली कोणतीही तक्रार नसल्याचे पोलिसांना सांगून हे प्रकरण आपापसात सामोपचाराने मिटवुन घेतले. भल्या पहाटेच अपघाताचे प्रकरण आल्यामुळे पोलिसांचीही डोकेदुखी वाढणार होती, मात्र तक्रारदारांनीच माघार घेतल्याने पोलिसांनीही सुटकेचा नि:श्वास टाकला.

Web Title: Two relatives dashed each other in Seven Loves Chowk Shankar Sheth Road in Pune