पुणे

Pune News : बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणात शिवाजी साळुंखेच्या दोन नातेवाइकांना अटक

पुणे शहर पोलिस दलाच्या शिपाई भरती प्रक्रियेत कुराश या खेळाची बनावट प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळवल्या प्रकरणात कोल्हापूरमधील एका दाम्पत्याला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने केली अटक.
Crime

Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शहर पोलिस दलाच्या शिपाई भरती प्रक्रियेत कुराश या खेळाची बनावट प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळवल्या प्रकरणात कोल्हापूरमधील एका दाम्पत्याला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे. हे जोडपे महाराष्ट्र राज्य कुराश असोसिएशनचे सचिव शिवाजी साळुंखे यांचे नातेवाईक असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

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