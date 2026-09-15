Pune News : बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणात शिवाजी साळुंखेच्या दोन नातेवाइकांना अटक

पुणे - शहर पोलिस दलाच्या शिपाई भरती प्रक्रियेत कुराश या खेळाची बनावट प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळवल्या प्रकरणात कोल्हापूरमधील एका दाम्पत्याला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे. हे जोडपे महाराष्ट्र राज्य कुराश असोसिएशनचे सचिव शिवाजी साळुंखे यांचे नातेवाईक असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे..श्रुती पुनगावकर (वय-४५), धैर्यशील पुनगावकर (वय-५१, दोघे राहणार कोल्हापूर) अशी अटक करण्यात आलेल्या दाम्पत्याचे नाव आहे. या गुन्ह्यात असोसिएशनचे अध्यक्ष अंकुश नागर आणि सचिव शिवाजी साळुंखे या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत या प्रकरणात चौघांना अटक करण्यात आली असून, इतर काही जणांकडे अद्याप चौकशी सुरू असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या अपर पोलिस आयुक्त तेजस्वी सातपुते यांनी दिली..कोल्हापूरातून पुनगावकर दाम्पत्याच्या अटकेने रॅकेटचे धागेदोरे कोल्हापूरपर्यंत पोहोचल्याचे समोर आले आहे. पुनगावकर दाम्पत्य आरोपी सचिव शिवाजी साळुंखे याचे नातेवाईक आहेत. पुनगावकर हे कोल्हापुरात क्रिडा ॲकॅडमी चालवतात. आरोपींनी कुराश खेळाच्या प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने जे बनावट कागदपत्रे तयार केली ही सर्व कागदपत्रे याच पुनगावकर दाम्पत्याच्या ॲकॅडमीत तयार करण्यात आली आहेत..तसेच जेव्हा साळुंखे याला अटक करण्यात आली तेव्हा त्यांनी ही बनावट कागदपत्रे लपवून ठेवून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. साळुंखे आणि नागर यांच्याकडे करण्यात आलेल्या चौकशीत पुनगावकर दाम्पत्याचे नाव समोर आले होते, अशी माहिती सातपुते यांनी दिली.असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या अकरा वर्षांत तब्बल एक हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे राज्यात वाटली आहेत. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासनाच्या विविध विभागांत किती जणांनी नोकऱ्या मिळवल्या, याची पडताळणी पोलिस करत आहेत. त्यामुळे केवळ पुणे पोलिस दलातील १९ जणांपुरतेच हे प्रकरण मर्यादित नसून, राज्यातील विविध शासकीय भरती प्रक्रियांपर्यंत या रॅकेटचे धागेदोरे पोहोचल्याचा अंदाज आहे..आरोपींनी कुराश या खेळांमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी न झालेल्या व्यक्तींना खेळाडू असल्याचे दाखवून प्रमाणपत्रे दिली. या प्रमाणपत्रांचा वापर राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील भरती प्रक्रियेत करण्यात आला असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.