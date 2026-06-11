पुणे

Pune Accident : येरवडा, लोणी काळभोरमधील अपघातांत दोन ज्येष्ठांचा मृत्यू

पुणे शहरात दोन वेगवेगळ्या रस्ते अपघातांमध्ये दोन ज्येष्ठ नागरिकांना प्राण गमवावे लागले.
Accident

Accident

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शहरात दोन वेगवेगळ्या रस्ते अपघातांमध्ये दोन ज्येष्ठ नागरिकांना प्राण गमवावे लागले. येरवड्यातील गुंजन चित्रपटगृह चौकात आणि पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील कदमवाकवस्ती परिसरात या घटना घडल्या.

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