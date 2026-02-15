पुणे

Pune Crime : शिवाजीनगरमध्ये ८४ वर्षीय ज्येष्ठाला धमकावून लुटले, पोलिस तपास सुरू

senior citizen robbed Shivajinagar : शिवाजीनगर परिसरात ८४ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला धमकावून त्यांच्या खिशातील रोकड आणि कागदपत्रे हिसकावून नेल्याची घटना शनिवारी घडली. पोलिसांनी चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, सीसीटीव्ही चित्रीकरणावरून तपास सुरू आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शिवाजीनगर परिसरात ८४ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला धमकावून त्यांच्या खिशातील रोख रक्कम हिसकावून नेल्याची घटना शनिवारी सकाळी घडली. या प्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

police
pune
crime
crime investigation

