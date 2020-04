कोविड केअर सेंटरमध्ये दोन हजार जणांची घेतली जातेय काळजी 

पुणे - कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी महापालिकेने सुरू केलेले विलगीकरण कक्ष आणि कोविड केअर सेंटरमध्ये (सीसीसी) सुमारे दोन हजार जणांची व्यवस्था केली असून, त्यातील 1 हजार 300 जणांची चाचणी निगेटिव्ह आली असून, सातशे जण पॉझिटिव्ह आहेत. विशेष म्हणजे, याआधी सलग 14 दिवस विलगीकरण कक्षात राहिलेल्या सुमारे साडेसातशे नागरिकांना घरी सोडण्यात आले आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा विलगीकरण कक्ष

5 - ठिकाणी

खाटांची क्षमता -1 हजार 250

सध्या दाखल नागरिक - 701 (कोरोना निगेटिव्ह) "कोविड केअर सेंटर'

13- ठिकाणी

खाटांची क्षमता - 2 हजार 300

उपचार घेत असलेले नागरिक - 1 हजार 250 जण (कोरोना निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह) ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अशा आहेत सुविधा...

चहा, नाश्‍ता, जेवण

एजन्सीमार्फत स्वच्छता

सोडियम हायपोक्‍लोराइटची फवारणी

सुरक्षा व्यवस्था

प्रत्येक इमारतींसाठी स्वतंत्र डॉक्‍टर, परिचारिका, कर्मचारी कोरोनाच्या रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या मात्र, तपासणी अहवाल निगेटिव्ह असलेल्या नागरिकांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे. कोरोनाबाधित आणि थोडी फार लक्षणे दिसणाऱ्या नागरिकांना "कोविड केअर सेंटर'मध्ये ठेवण्यात आले आहे. या सर्वांना वेळेत उपचार करण्यात येत आहेत. ते बरे होताच 14 दिवसानंतर तपासणी करून त्यांना घरी सोडले जाते.

- राजेंद्र मुठे, उपायुक्त, पुणे महापालिका

Web Title: Two thousand people are taken care of in the isolation room and covid care center