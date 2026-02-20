Udan Scheme : ‘उडान’मुळे चार छोट्या शहरांशी जोडले पुणे; चार वर्षांत ६३०० उड्डाणे

- प्रसाद कानडेपुणे - सामान्य माणसांच्या विमान प्रवासाच्या स्वप्नाला ‘पंख’ देण्याचे काम केंद्र सरकारच्या ‘उडान’ योजनेने केले. त्याला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. पुणे विमानतळाहून चार शहरांना या योजनेंतर्गत सेवा सुरू असून, यातील तीन शहरे महाराष्ट्रातील आहेत. ‘उडान’मुळे छोटी शहरे विमानसेवेने पुण्याशी जोडली गेली. मागील चार वर्षांत पुण्याहून या योजनेंतर्गत ६ हजार ३०० विमानांची उड्डाणे झाली आहेत..पुण्याहून सध्या दैनंदिन सुमारे १०० विमानांचे उड्डाण होते. यात देशातील प्रमुख शहरे व तीन आंतरराष्ट्रीय शहरांचा समावेश आहे. ‘उडान’ योजनेमुळे सिंधुदुर्ग, नांदेड, जळगाव व किशनगढ (राजस्थान) ही शहरे पुण्याशी जोडली गेली आहे.‘उडान’मुळे प्रादेशिक विमानसेवा अधिक बळकट होत आहे. याचा फायदा छोट्या शहरात राहणाऱ्या नागरिकांना होत आहे. २०२२ ते फेब्रुवारी २०२६ चा विचार केला तर २०२५ हे वर्ष ‘उडान’ सेवेसाठी सर्वात चांगले ठरले आहे. यावर्षी पुण्याहून तब्बल २ हजार ५३ विमानाचे उड्डाण झाले..पुणे विमानतळावरील ‘उडान’ सेवेचा आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते, २०२२ मध्ये १६३४ उड्डाणे झाल्यानंतर २०२३ मध्ये हा आकडा ८७८ पर्यंत खाली आला होता. ‘उडान’ सेवेचा घटता प्रतिसाद लक्षात येतो.मात्र, त्यानंतर प्रशासकीय प्रयत्न आणि प्रवाशांच्या वाढत्या प्रतिसादामुळे २०२४ मध्ये १५१३ उड्डाणे झाली. मागील वर्षात २०२५ मध्ये तब्बल २०५३ उड्डाणांचा टप्पा ओलांडून पुणे विमानतळाने एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. प्रादेशिक विमानतळ पुण्याशी जोडणे गरजेचे आहे..वर्ष आणि उड्डाणेवर्ष - उड्डाणे२०२२ - १,६३४२०२३ - ८७८२०२४ - १,५१३२०२५ - २,०५३२०२६ - २०२(१२ फेब्रुवारीपर्यंत)एकूण - ६,२८०.का वाढला उड्डाणांचा वेग‘उडान’अंतर्गत तिकिटांचे दर मर्यादित असल्याने सर्वसामान्यांना परवडणारेरस्ते किंवा रेल्वे प्रवासाने लागणारा दहा ते बारा तासांचा वेळ अवघ्या तास ते दीड तासावर‘फ्लाय ९१’ व ‘स्टार एअर’सारख्या कंपन्यांनी पुण्याला प्रादेशिक केंद्राशी जोडण्यासाठी प्राधान्य दिले .काय झाला फायदासिंधुदुर्ग (चिपी) : कोकण पर्यटनाला गतीजळगाव : उत्तर महाराष्ट्रातील व्यापारी आणि विद्यार्थ्यांची सोयनांदेड : मराठवाड्याशी संपर्क अधिक सुलभ, वेगवान झालाकिशनगढ (राजस्थान) : उत्तर भारताशी थेट जोडले गेले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.