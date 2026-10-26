उडतरेत वनराई बंधाऱ्यांची उभारणी
ग्रामपंचायत, बाळासाहेब पवार हायस्कूलचा संयुक्त उपक्रम
उडतरे, ता. २६ : ग्रामपंचायत उडतरे आणि बाळासाहेब पवार हायस्कूल, उडतरे यांच्या संयुक्त विद्यमाने तारळेच्या ओढ्यावर दोन वनराई बंधारे बांधण्यात आले. या उपक्रमात शाळेचे विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. जलसंधारणासोबतच पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला.
या वेळी सरपंच अर्चना पवार, ग्रामविकास अधिकारी किरण निकम, विनोद बाबर, संतोष कुंभार, पंचायत समितीच्या सदस्या राणी पवार, मुख्याध्यापक दादासाहेब बनसोडे आणि हरित सेना प्रमुख प्रकाश सोनवणे उपस्थित होते.
बाळासाहेब पवार हायस्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जातात. यामध्ये कंपोस्ट खतनिर्मिती, गांडूळखत प्रकल्प, प्लॅस्टिकमुक्त अभियान, बीज संकलन आणि वृक्षारोपण अशा उपक्रमांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कृतीतून पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व समजावे, हा या उपक्रमांमागील उद्देश आहे.
विद्यालयाच्या वतीने वाढदिवसानिमित्त शाळेला देणगी देणे, पाच झाडे लावणे, बांधावर वृक्षलागवड करणे, तसेच ‘विमा के नाम’ यांसारखे विविध उपक्रम राबविले जातात.
या सर्व उपक्रमांना सामाजिक वनीकरण विभाग, वाई, सामाजिक वनीकरण विभागीय कार्यालय, सातारा, तसेच वनविभाग, सातारा यांचे सहकार्य लाभत आहे. ग्रामपंचायत, शाळा आणि ग्रामस्थ यांच्या एकत्रित सहभागातून पर्यावरण संवर्धन व जलसंधारणाच्या कार्याला चालना मिळत आहे.
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उडतरे ः येथील ओढ्यावर वनराई बंधारा बांधताना ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, कर्मचारी व बाळासाहेब पवार हायस्कूलचे शिक्षक वृंद.
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