पुणे : राज्यातील उद्योगधंद्यांवरुन पुन्हा एकदा राजकीय खळबळ सुरु झाली आहे. एकीकडं मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी सकाळी सिनारमास हा नवा १०,५०० कोटींचा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात येणार असल्याची घोषणा केली.

त्यानंतर आता उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आणखी प्रोजेक्ट पाईपलाईनमध्ये असल्याचं सांगत किमान ४० ते ५० हजार कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणणार असल्याचा दावा केला. हे सरकारचं आश्वासनं नाही तर वचन आहे, असंही त्यांनी ठामपणे म्हटलं. (Uday Samant on Maharashtra New Projects says 50 thousand crores investment will bring)

हेही वाचा: Amazon shutting business in India: 'अॅमेझॉन'चा मोठा निर्णय; भारतातील तीन महत्वाच्या सेवा होणार बंद!

सामंत म्हणाले, आदित्य ठाकरेंच्या प्रेसला उत्तर देण्याऐवजी मला आनंदाची गोष्ट सांगायची आहे. पुण्यात जर्मनचं शिष्टमंडळ आलं होतं, त्यांना भेटायला आलो होतो. जर्मन उद्योग वाढवण्यासाठी नवीन उद्योग इकडे आणण्यासाठी आज एक बैठक पार पडली. महाराष्ट्र सरकारला देखील त्यांनी आश्वासन दिलं की, उद्योग वाढवण्यासाठी जे उद्योग रखडले होते ते सुरू करु.

हेही वाचा: Uday Samant: एकनाथ शिंदेंकडं पाहिल्यास बाळासाहेबांचा होतो भास - उदय सामंत

महाराष्ट्र सरकार नवीन उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न करेल असं आश्वासन देखील मी त्यांना दिलं. किमान ४० ते ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आणणार, हे आश्वासन नाही वचन आहे. दाओसमध्ये देखील अनेक कंपन्यांबरोबर एमओयू होतील. काही जर्मन कंपन्या पुण्यात आहेत ज्या ऑटोमोबाईल, विंड, सोलार, बॉयलर या प्रकल्पांमध्ये काम करतात त्यांना आम्ही जागा देऊ, असंही यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी जाहीर केलं.

हेही वाचा - दुधाच्या प्लास्टिक पिशवीचा कापलेला छोटा कोपराही घडवेल अनर्थ...

वेदांता-फॉक्सकॉनशी करार झालेला नव्हताच - सामंत

महाराष्ट्रातून गुजरातला गेलेल्या ज्या प्रकल्पामुळं राज्यातील राजकारण ढवळून निघालं होतं. त्या वेदांना-फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबतही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी भाष्य केलं. ते म्हणाले, मी ठामपणाने सांगतो की, वेदांता फॉक्कॉन यांच्याशी MOU झाला नव्हता.

१५ जुलै रोजी पॉवर मीटिंग झाली यावेळच्या MOU मध्ये अनिल अगरवाल आणि शासनाची सही होती का बघावं. MOU करण्यासाठी यावं असं पत्र सरकारनं अनिल अगरवाल यांनी दिलं होतं. आज सकाळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सिनारमास कंपनीला ३०० हेक्टर जागा दिल्यांचही यावेळी त्यांनी सांगितलं.