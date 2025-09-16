पुणे

UIDAI Pune: पुण्यातील शाळांमध्ये आधार बायोमेट्रिक अपडेट शिबिरे; UIDAIच्या सीईओंची भेट

Biometric Update: पुण्यात UIDAI शाळांमध्ये बायोमेट्रिक अपडेट शिबिरांचे आयोजन करत आहे. CEO भुवनेश कुमार यांनी शिबिरांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांचे आधार अद्ययावत ठेवण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले.
सकाळ वृत्तसेवा
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) शालेय विद्यार्थ्यांचे आधार तपशील अद्ययावत ठेवण्यासाठी ‘मिशन मोड’मध्ये विशेष मोहीम राबवत आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून UIDAI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भुवनेश कुमार यांनी पुण्यातील विविध कार्यक्रमांना भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला.

