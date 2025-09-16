UIDAI Pune: पुण्यातील शाळांमध्ये आधार बायोमेट्रिक अपडेट शिबिरे; UIDAIच्या सीईओंची भेट

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) शालेय विद्यार्थ्यांचे आधार तपशील अद्ययावत ठेवण्यासाठी ‘मिशन मोड’मध्ये विशेष मोहीम राबवत आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून UIDAI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भुवनेश कुमार यांनी पुण्यातील विविध कार्यक्रमांना भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला..पुण्यातील आरबीआय कृषी बँकिंग महाविद्यालयात १२ सप्टेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेने नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी (NBFCs) KYC, AML आणि CFT या विषयावर कार्यशाळा आयोजित केली होती. यावेळी श्री. कुमार यांनी बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा (BFSI) क्षेत्रात आधार प्रमाणीकरणाचे वाढते महत्त्व अधोरेखित केले..यानंतर त्यांनी माधव सदाशिव गोळवलकर शाळेत सुरू असलेल्या मेगा मॅन्डेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) शिबिराला भेट दिली. गेल्या तीन दिवसांपासूनगेनबा मोझे प्रशाला, येरवडा येथे दुसरे मेगा शिबिर सुरु आहे. या शिबिरांमध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त शाळांचा क्लस्टर करून विद्यार्थ्यांचे बायोमेट्रिक अपडेट केले जात आहे. पुण्यातील या विशेष शाळा शिबिरांसाठी एकूण सहा आधार किट्स कार्यरत आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभाग व टपाल विभागाच्या प्रत्येकी तीन किट्सचा समावेश आहे..शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधताना श्री. कुमार यांनी विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट ठेवण्यासाठी या शिबिरांचे महत्त्व स्पष्ट केले. विविध शैक्षणिक परीक्षा आणि इतर सेवांसाठी आधार प्रमाणीकरण आवश्यक ठरत असल्याने शालेय स्तरावर हे उपक्रम "मिशन मोड" मध्ये राबवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. UIDAI सोबत शालेय शिक्षण विभाग आणि टपाल विभागाने केलेल्या समन्वयाचेही त्यांनी कौतुक केले..Marathwada Rain: मराठवाड्यात पावसाचा फेरफटका!पंधरा दिवसांनी काही भागांमध्ये हजेरी; पण जोर नाही.UIDAI ने UDISE+ पोर्टलच्या माध्यमातून आधार डेटा आणि शालेय नोंदी यांचे एकत्रीकरण केले आहे. यामुळे ५ ते १७ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट मोहीम राबवली जात आहे. यामध्ये –५ ते ७ वर्षे आणि १५ ते १७ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक अपडेट मोफत आहे.७ ते १५ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी १०० रुपये शुल्क आकारले जाते.ही संपूर्ण मोहीम UIDAI, महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभाग, भारत सरकारचा टपाल विभाग तसेच महाराष्ट्र आयटी विभाग यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून राबवली जात आहे. UIDAI चा हा उपक्रम केवळ आधार माहिती अद्ययावत ठेवण्यासाठीच नव्हे, तर भविष्यात विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक तसेच आर्थिक सेवांचा सहज लाभ घेण्यासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.