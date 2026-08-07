पुणे

उजनीत दिवसभर विसर्गात चढ-उतार; रात्री ३० हजार क्युसेकवर

उजनीत दिवसभर विसर्गात चढ-उतार; रात्री ३० हजार क्युसेकवर
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उजनीत दिवसभर विसर्गात चढ-उतार; रात्री ३० हजार क्युसेकवर
सोलापूर, ता. ७ : उजनी धरणातील पाण्याची आवक आणि स्थानिक पाणलोट क्षेत्रातील परिस्थिती लक्षात घेऊन शुक्रवारी (ता. ७) दिवसभर विसर्गात बदल करण्यात आला. सकाळी धरणातून ३१ हजार ६०० क्युसेक विसर्ग सुरू होता. स्थानिक पाणलोट क्षेत्रात पाऊस झाल्याने आवक वाढली. त्यामुळे पूर नियंत्रणाच्या दृष्टीने सकाळी ११.३० वाजता सांडव्यातून विसर्ग ४० हजार क्युसेकपर्यंत वाढविण्यात आला. त्यानंतर दुपारनंतर धरणातील आवक कमी होऊ लागल्याने रात्री ९.३० वाजता विसर्ग पुन्हा कमी करून ३० हजार क्युसेक करण्यात आला.
सायंकाळी सहा वाजता धरणाची पाणीपातळी ४९६.८२० मीटर नोंदली गेली. धरणातील एकूण जलसाठा ११७.११ टीएमसी, तर उपयुक्त जलसाठा ५३.४६ टीएमसी (९९.७८ टक्के) इतका आहे. दौंड येथून धरणात सुमारे २५ हजार ७२६ क्युसेक पाण्याची आवक सुरू होती. प्रशासनाने नागरिकांनी भीमा नदीपात्रात उतरू नये, तसेच सखल भागातील नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन केले आहे.

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