उजनीतून भीमा नदीत १,६०० क्युसेक विसर्ग; पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणाचे दरवाजे उघडले!

उजनीतून भीमा नदीत १,६०० क्युसेक विसर्ग
दोन महिन्यांत जलसाठ्यात २२.२२ टक्क्यांची घट; शिल्लक साठ्याच्या नियोजनावर भर
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २३ : जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी उजनी धरणाच्या पॉवर हाउस आउटलेटमधून शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी १० वाजता भीमा नदीपात्रात १,६०० क्युसेकने पाणी सोडण्यास सुरुवात झाली. जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी धरणातील पाणीसाठा राखीव ठेवण्यात आला असून, आवश्यकतेनुसार पुढील टप्प्यांत सांडव्यावरून विसर्गाचे नियमन करण्यात येणार आहे. उजनी धरण यंदा २७ जुलै रोजी १०० टक्के भरले होते. मात्र, त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत जलसाठ्यात २२.२२ टक्क्यांची घट झाल्याने उपलब्ध पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सुचेता डुंबरे यांनी ही माहिती दिली. पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी भीमा नदीत पाणी सोडण्यात येत असून, गरजेनुसार विसर्गात बदल केला जाईल. जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देताना धरणातील शिल्लक साठ्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणासह सात मध्यम प्रकल्प, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आणि लघुपाटबंधारे तलावांमधील जलसाठ्याची स्थितीही महत्त्वाची आहे. उपलब्ध अहवालानुसार, उजनीतील पाणीसाठ्यात घट होत असताना जिल्ह्यातील विविध जलस्रोतांमधील साठ्याचे नियोजन करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. पावसाची स्थिती आणि पाणीपुरवठ्याची गरज लक्षात घेऊन पुढील विसर्ग ठरविला जाणार आहे.
उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत साठ्यात झालेली घट लक्षात घेता, आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा वापर जपून करण्याचे महत्त्व वाढले आहे.
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चौकट
उजनीतील पाणीसाठ्याची स्थिती
१०० टक्के : यंदा २७ जुलै रोजी धरण पूर्ण क्षमतेने भरले.
२२.२२ टक्के : दोन महिन्यांत जलसाठ्यात घट.
१,६०० क्युसेक : शुक्रवारी सकाळी १० वाजल्यापासून भीमा नदीत विसर्ग सुरू.
पाण्याचा उद्देश : पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाणी उपलब्ध करणे.
पुढील नियोजन : आवश्यकतेनुसार सांडव्यावरून विसर्गाचे नियमन.
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मध्यम प्रकल्पांची स्थिती
- एकूण प्रकल्प : ०७
- प्रकल्पीय पाणीसाठा : २३०.९४ दलघमी
- उपयुक्त पाणीसाठा : ३७.७५ दलघमी (१.३३ टीएमसी)
- उपयुक्त साठ्याची टक्केवारी : १८.४५
- एकरुख : ०.६१ टीएमसी
- हिंगणी पा. : उणे ०.०२ टीएमसी
- जवळगाव : ४.७५ टीएमसी
- मांगी : २.८० टीएमसी
- आष्टी : १४.०४ टीएमसी
- बोरी : ०.०५ टीएमसी
- पिंपळगाव ढाळे : उणे ०.०७ टीएमसी
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५६ लघुपाटबंधारे तलावांची स्थिती
एकूण लघुपाटबंधारे तलाव : ५६
प्रकल्पीय साठा : १५०.०५ दलघमी
एकूण पाणीसाठा : ७.६१ दलघमी
उपयुक्त पाणीसाठा : ६.१५ दलघमी
उपयुक्त साठ्याची टक्केवारी : ४.७८ टक्के
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