वेळापूर पोलिसांनी उजनी येथील पद्मावती देवीचे दागिने चोरणाऱ्या आरोपीस घेतले ताब्यात

उजनी मंदिरातील दागिने चोरीचा आरोपी जेरबंद
वेळापूर पोलिसांची कारवाई; कुर्डुवाडी पोलिसांच्या ताब्यात दिले
मळोली, ता. २५ : माढा तालुक्यातील उजनी येथील पद्मावती देवी मंदिरातील सुमारे सहा लाख ४५ हजार २५० रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून फरार झालेल्या आरोपीला वेळापूर पोलिसांनी पकडले. कासलिंग बापू शिंदे (रा. काटी, ता. इंदापूर, जि. पुणे) असे आरोपीचे नाव असून, त्याला पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी कुर्डुवाडी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.
उजनी येथील पद्मावती देवी मंदिरातील देवीच्या गळ्यातील सोन्या-चांदीचे दागिने चोरीला गेल्याप्रकरणी २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्यातील पाहिजे असलेला आरोपी कासलिंग शिंदे गुन्हा दाखल झाल्यापासून फरार होता.
आरोपी वेळापूर येथील वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयामागे येणार असल्याची माहिती बातमीदारामार्फत वेळापूर पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार सहायक पोलिस निरीक्षक आशिष कांबळे व पोलिस पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांना पाहताच आरोपीने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी पाठलाग करून त्याला पकडले.
चौकशीदरम्यान आरोपीने सुरुवातीला उडवाउडवीची उत्तरे देत खोटी माहिती दिली. अधिक सखोल चौकशी केल्यानंतर त्याने खरी माहिती सांगितली. त्यानंतर वेळापूर पोलिसांनी कुर्डुवाडी पोलिसांशी संपर्क साधून आरोपीला त्यांच्या ताब्यात दिले.
ही कारवाई सोलापूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक श्रीमती कट्टे आणि अकलूज विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी संतोष वाळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक आशिष कांबळे, पोलिस कर्मचारी नितीन लिंगाडे, तानाजी पांढरे, सुहिल पठाण आणि सोनाली शिंदे यांनी केली.
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