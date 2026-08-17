पुणे

उज्जैनच्या मंदिरात चेंगराचेंगरीसदृश स्थिती

उज्जैनच्या मंदिरात चेंगराचेंगरीसदृश स्थिती
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उज्जैन, ता.१७ (पीटीआय) ः उज्जैनमधील महाकालेश्वर मंदिर परिसरातील नागचंद्रेश्वर मंदिरात आज चेंगराचेंगरीसारखी स्थिती निर्माण होऊन अनेक भाविक जखमी झाले. प्रशासनाचे नियोजनातील अपयश आणि मदतीला झालेला विलंब यामुळे भाविकांनी संताप व्यक्त केला.
श्रावणी सोमवार आणि नागपंचमी असा दुहेरी योग आल्याने नागचंद्रेश्वर मंदिराचे दरवाजे खुले करण्यात आले होते. हे मंदिर वर्षातून केवळ एकदाच २४ तासांसाठी उघडले जाते. त्यामुळे दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. जखमी भाविक सागर याने सांगितले की, तो दर्शनासाठी सात-आठ तास रांगेत उभा होता. हरसिद्धी चौपाटीजवळ गर्दी वाढल्याने भाविकांना थांबविण्यात आले होते. आरतीची वेळ झाल्याने अचानक बॅरिकेड उघडले आणि चेंगराचेंगरी झाली. यात काही भाविक जखमी झाले. दरम्यान,कोणतीही मोठी दुर्घटना घडली नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

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