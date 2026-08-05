पुणे

मेट्रो-५ विस्ताराच्या कामांना हिरवा कंदील!

मेट्रो-५ विस्ताराच्या कामांना हिरवा कंदील!
Published on

उल्हासनगर मेट्रोला अखेर गती!

उल्हासनगर, ता. ५ : ‘मुंबई मेट्रो-५’च्या दुसऱ्या टप्प्यात भोईरवाडी ते उल्हासनगर या महत्त्वाकांक्षी मार्गाच्या कामांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे शहराच्या विकासाला नवे पंख मिळणार आहेत. तसेच उल्हासनगरला आधुनिक, जलद आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची नवी दिशा मिळणार आहे. आमदार कुमार आयलानी यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. ‘मुंबई मेट्रो-५’च्या दुसऱ्या टप्प्यातील भोईरवाडी ते उल्हासनगर या मार्गावरील विविध कामांसाठी ‘एमएमआरडीए’ने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये मेट्रो व्हायाडक्ट, एलिव्हेटेड स्थानके, आर्किटेक्चरल फिनिशिंग, प्री-इंजिनिअर्ड स्टील रूफ स्ट्रक्चर तसेच अन्य महत्त्वाच्या बांधकामांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मेट्रो विस्तारामुळे भोईरवाडी, उल्हासनगर आणि परिसरातील लाखो नागरिकांना जलद, सुरक्षित व आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध होणार असून, शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यासही मोठी मदत होईल.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Ulhasnagar Metro
Mumbai Metro 5
Ulhasnagar infrastructure development
Ulhasnagar public transport system
Mumbai MMRDA projects
Ulhasnagar city modernization
Ulhasnagar transportation improvement
Ulhasnagar Metro project updates
Bhoyarwadi to Ulhasnagar Metro
Ulhasnagar commuter benefits
Ulhasnagar traffic congestion solutions
Ulhasnagar public transport expansion
Mumbai rail projects news
Ulhasnagar Metro construction timeline
Ulhasnagar Metro public response
उल्हासनगर मेट्रो
उल्हासनगर शहर विकास
उल्हासनगर सार्वजनिक वाहतूक
उल्हासनगर मेट्रो अपडेट्स
उल्हासनगर मेट्रो प्रकल्प
उल्हासनगर लोकसंख्येसाठी फायदा
उल्हासनगर वाहतूक कोंडी हलवण्यासाठी उपाय
उल्हासनगर मेट्रो प्रकल्पाची माहिती
उल्हासनगर मेट्रो कामांचा कालावधी
उल्हासनगर मेट्रो स्थानकांचे डिझाइन
उल्हासनगर मेट्रो प्रकल्पाच्या समस्यांचे निराकरण
उल्हासनगर मेट्रो योजना व प्रगती
उल्हासनगर मेट्रो संदर्भातील स्थानिक प्रतिसाद
उल्हासनगर मेट्रो विकासाचे फायदे
उल्हासनगर मेट्रो समस्या व उपाय