वीज मीटर पेटीला शाॅर्ट सर्कीटमुळे भीषण आग
शॉर्टसर्किटमुळे आग लागून
३२ वीज मीटर जळून खाक
उंब्रजमधील इमारतीतील प्रकार; वायरींसह साहित्यही जळाले
उंब्रज, ता. २७ : येथील चाफळ रस्त्यालगत एबीपी प्लाझा इमारतीतील वीज मीटरला शॉर्टसर्किटने आग लागल्याची घटना आज सकाळी आठच्या सुमारास घडली. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर धूर बाहेर आल्याने हा प्रकार तेथील दुकानदारांच्या लक्षात आला. या आगीत ३२ डिजिटल मीटर जळून खाक झाले. आगीत मीटर, वायरींसह अन्य साहित्य जळून नुकसान झाले.
दरम्यान, आगीत संपूर्ण इमारतीची मीटर जळून खाक झाल्याने पुढील काही दिवस इमारत अंधारात गेली आहे. येथील पोलिस उपनिरीक्षक सागर खबाले यांच्यासह स्थानिक दुकानदारांनी ही आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केल्याने अनर्थ टळला. गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी याच इमारतीतील एका दुकान गाळ्यात आग लागली होती. येथील चाफळ रस्त्याला एबीपी प्लाझा ही इमारत आहे. या इमारतीमध्ये हॉस्पिटल, मेडिकल, किराणा, कापड व फूटवेअरचे दुकान, तसेच पतसंस्था आहे. आज सकाळी या इमारतीच्या जिन्याखाली असणाऱ्या मीटरमध्ये अचानक आग लागली. या आगीत क्षणात राैद्ररूप धारण केले. त्यात एकाच ठिकाणी असणारी सुमारे ३२ डिजिटल मीटर जळून खाक झाली. मोठ्या प्रमाणावर ज्वाला व धुराचे लोट बाहेर आल्यानंतर शेजारील दुकानदारांच्या लक्षात हा प्रकार आला त्यानंतर त्यांनी संबंधित माहिती वायरमनला देऊन वीज प्रवाह बंद करायला लावला. त्यानंतर पाण्याचा मारा करून आगीवर नियंत्रण मिळवले. डिजिटल मीटरच्या माध्यमातून येथे वीज कनेक्शन सुरू होते. आग लागल्याचे कारण शोधण्यासाठी तपास व्हावा, अशी मागणी इमारत मालकांनी केली आहे. दरम्यान, आग लागलेल्या घटनेनंतर पाच तास उलटूनही महावितरणचे अधिकारी घटनास्थळी आले नव्हते. त्यामुळे या इमारतीतील व्यावसायिकांनी संताप व्यक्त केला.
उंब्रज ः शाॅर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत जळून खाक झालेले वीज मीटर.
