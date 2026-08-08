अनधिकृत बहुमजली बांधकामप्रकरणी गुन्हा

बारामती, ता. ८ : बारामती नगरपरिषद हद्दीतील प्रभाग क्रमांक नऊमधील देवगिरी कॉर्नर, प्रगतीनगर येथे आवश्यक विकास परवानगी व मंजूर बांधकाम नकाशाविना बहुमजली बांधकाम केल्याप्रकरणी धनराज गोविंद गव्हाणे यांच्याविरुद्ध बारामती शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमान्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी बारामती नगरपरिषदेचे क्षेत्रीय अधिकारी कृष्णा रामचंद्र धोरे यांनी फिर्याद दिली. गोरख पांडुरंग गवळी आणि बापूजी लोखंडे यांनी संबंधित बांधकामाबाबत तक्रारी केल्या होत्या. पाहणीदरम्यान सुमारे १० ते १५ हजार चौरस फूट क्षेत्रात बहुमजली आरसीसी बांधकाम सुरू असल्याचे आढळले.
नगरपरिषदेने कामबंद नोटीस बजावूनही बांधकाम सुरू ठेवण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. नोटीस बजावल्यानंतरही आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत किंवा बांधकाम हटविण्यात आले नाही.
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