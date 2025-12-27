Pune News : अनाधिकृत विक्रेत्यांनी व्यापले पदपथ; पुणे महापालिकेसमोरच ठिय्या; साहित्य विक्रीसाठी लहान मुलांचा वापर!

शिवाजीनगर : महापालिकेच्या समोरील पदपथावर पाल टाकून काही नागरिकांनी अतिक्रमण करून परिसर गलिच्छ केला आहे. अशीच परिस्थिती कर्वे रस्त्यावरील कासट पेट्रोल पंपामागे ओढ्याच्या पुलावर तसेच एसएनडीटी मेट्रो स्थानक परिसरात झाली आहे. हे अनाधिकृत व्यावसायिक पथपथावर राहतात. आंघोळ, जेवण, स्वयंपाक, झोप असे सर्व विधी तिथेच करतात. शिळे अन्न, कचरा, कपडे पदपथावरच पडलेले असते. स्वच्छता राखली जात नसल्याले परिसरात दुर्गंधी पसरते, डासांचा उपद्रव वाढतो, या प्रकाराने नागरिकांची प्रचंड अडचण होत आहे. .महापालिका प्रशासनाकडून कार्यवाही केल्यानंतर दोन दिवस पदपथ रिकामे असतात नंतर जैसे थे परिस्थिती दिसून येते. शहरातील विविध सिंग्नल, उद्याने, हॅाटेल परिसरात थांबून लहान मुलांना पुढे करून, नागरिकांना भावनिक आवाहन करत वस्तू खरेदीसाठी गळ घालतात. या पार्श्वभूमीवर पोलिस, महापालिका प्रशासन आणि सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन अशा अनधिकृत व्यावसायिकांचे योग्य पुनर्वसन करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..Bandu Andekar: घोषणा काय दिल्या, बघा नाटकं | Pune News | Sakal News.साहित्य विक्रीसाठी लहान मुलांचा वापर.राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसमोर शहराची प्रतिमा मलिन होण्याची शक्यता.साहित्य विक्रीसाठी मोठी साखळी; एजंटमार्फत विक्रेत्यांना आमिष.अनेक विक्रेत्यांकडे ओळखपत्र नसल्याने शहराच्या सुरक्षेचा प्रश्न.प्रशासन कारवाईस आल्यास लहान मुले व महिलांना पुढे केले जाते..“अतिक्रमण विभागाच्या वतीने सातत्याने कारवाई केली जाते. कारवाईनंतर ते काही काळासाठी ठिकाण बदलतात, मात्र पुन्हा त्याच जागी येऊन थांबतात. अतिक्रमण विभागाची यंत्रणा पूर्णवेळ एकाच ठिकाणी तैनात ठेवणे शक्य नाही. दिवसा पाल काढून टाकतात आणि रात्री पुन्हा उभारतात.”— सोमनाथ बनकर, उपायुक्त, महापालिका----------------“जिथे ‘स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे’ असे फलक लावले आहेत, त्याच ठिकाणी घाण केली जाते. परिसर कायम अस्वच्छ आणि गलिच्छ अवस्थेत असतो. प्रशासनाने या नागरिकांसाठी पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.”— दिवाकर चिटणीस, रहिवासी, एरंडवणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.